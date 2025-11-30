Más Información

Entre julio y septiembre de este año, el tenía ocupadas a 3.5 millones de personas con edad de y más, de las cuales 77.6% o 2.7 millones estaban en la informalidad.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi señala que la informalidad agregó a 56 mil adultos mayores durante el último año, mientras la formalidad eliminó a 42 mil.

Los mexicanos con edad de 65 años y más son el grupo con la mayor tasa de informalidad, en la que carecen de seguridad social o protección legal e institucional por el tiempo laborado.

Analistas de la organización México, ¿Cómo Vamos? opinan que la alta informalidad es una falla estructural del mercado.

Explican que la informalidad está estrechamente relacionada con los niveles de pobreza laboral en cada región, ya que el ingreso promedio de un empleo formal es casi el doble.

El Estado de México tiene la mayor población de adultos mayores en la informalidad, con 364 mil ocupados entre julio y septiembre, seguido de Veracruz, donde 215 mil laboran en este sector, y luego está la Ciudad de México, al registrar 210 mil, indica la ENOE del Inegi.

Gráfica: Elaboración propia
El director de relaciones corporativas de ManpowerGroup, Fernando Bermúdez Pire, dice que la incapacidad del sector formal para absorber a la Población Económicamente Activa, combinada con el crecimiento sostenido de la informalidad, subraya un deterioro estructural crítico para el país.

“Los contrastes regionales entre las tasas de informalidad evidencian la desigualdad de oportunidades laborales... La realidad subyacente es una migración forzada hacia la precariedad laboral”, finaliza.

