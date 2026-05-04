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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó este lunes la revocatoria de visas estadounidenses a directivos de Grupo Nación, la editora del diario La Nación y otros periódicos y revistas independientes de .

La organización, con sede en , subrayó en un comunicado que "es fundamental que se expliquen los criterios que sustentan estas decisiones", en resguardo de los principios democráticos y del respeto a la libertad de prensa.

En el último año se ha intensificado el retiro de visas por parte de Estados Unidos a políticos de oposición, directivos de medios de comunicación, magistrados y otros funcionarios en Costa Rica.

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El hecho ha generado polémicas en el país centroamericano, cuyo presidente, Rodrigo Chaves, ha sido muy cercano a la administración de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La SIP subrayó que se trata de una medida sin precedentes que, hasta el momento, no ha sido acompañada de una explicación clara sobre sus fundamentos, según confirmó el sábado pasado La Nación.

"Resulta inédito en la historia reciente de Costa Rica que se revoque la visa a miembros de la Junta Directiva de un periódico generalista e independiente", aseveró este fin de semana el diario.

La SIP considera que decisiones de esta naturaleza, que involucran a directivos de un medio independiente y de referencia, deben regirse por principios de transparencia y rendición de cuentas.

La SIP ha documentado en los últimos años un deterioro significativo de las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa en Costa Rica durante la administración del presidente saliente Rodrigo Chaves, caracterizado por un discurso estigmatizante hacia medios y periodistas, así como por un clima adverso para el debate público plural.

En este contexto, enfatizó que "resulta especialmente preocupante que medidas de este tipo afecten a una institución periodística como La Nación, que en sus casi 80 años de historia ha sido un pilar del periodismo independiente".

"El uso de herramientas administrativas sin explicaciones claras, en casos que involucran a medios de comunicación, genera inquietud y puede tener efectos inhibitorios sobre el ejercicio del periodismo", señaló Pierre Manigault, presidente de la SIP.

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El diario, que publicó la noticia en la portada del domingo, sostuvo que llama la atención que "la divulgación inicial de estos hechos haya ocurrido por vías ajenas a cualquier notificación oficial a las personas afectadas".

La SIP pudo conocer que la noticia se dio en tres medios afines al gobierno del presidente Chaves.

La SIP, una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, está conformada por más de 1.300 medios de comunicación.

desa

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