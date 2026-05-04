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Las autoridades colombianas capturaron este lunes a un ciudadano mexicano señalado como enlace del . Se trata de Jorge Espinoza Peña, alias "El Alex", detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá en un operativo coordinado entre autoridades colombianas y estadounidenses.

El procedimiento fue ejecutado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en articulación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (). La captura se realizó con fines de extradición, luego de que una corte federal de Estados Unidos lo requiriera para responder por cargos relacionados con tráfico de drogas ilícitas, en particular fentanilo.

De acuerdo con una orden judicial emitida en septiembre de 2025, Espinoza Peña deberá comparecer ante la Corte Distrital del Distrito Este de Nueva York por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Las autoridades lo ubican como un actor clave dentro de la cadena de distribución de esta sustancia hacia Norteamérica.

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Las indagaciones permitieron reconstruir su papel dentro de la organización. Según los investigadores, alias "El Alex" delinquía como enlace financiero y logístico, facilitando la circulación de fentanilo hacia distintos mercados internacionales. Su perfil lo convirtió en objetivo de interés para agencias de seguridad que seguían sus movimientos desde México.

Alias Alex, señalado enlace del Cartel de Sinaloa. (04/05/26) Foto: Policía Nacional de Colombia
Alias Alex, señalado enlace del Cartel de Sinaloa. (04/05/26) Foto: Policía Nacional de Colombia

La presencia del detenido en Colombia, según las líneas de investigación, tendría dos propósitos. Por un lado, evitar los controles que se intensificaron en su lugar de origen, en Cosalá, Sinaloa. Por otro, avanzar en contactos con estructuras criminales locales para consolidar rutas de tráfico de drogas sintéticas.

El expediente también da cuenta del manejo de los recursos derivados de estas actividades. Los flujos de dinero, de acuerdo con las autoridades, eran canalizados nuevamente hacia la estructura del cartel para sostener su capacidad operativa y ampliar su alcance en diferentes países.

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El teniente coronel Ferney Martín Romero, subdirector encargado de Investigación Criminal, señaló que este tipo de resultados se enmarca en los esquemas de cooperación internacional que buscan impactar las redes de tráfico de drogas. “Se mantiene una coordinación permanente con agencias extranjeras para ubicar y capturar a los responsables de estas estructuras”, indicó el oficial.

* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

desa/rmlgv

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