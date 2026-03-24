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Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia "Mañanera del Pueblo" desde Palacio Nacional, para informar sobre los acontecimientos más relevantes del país.
Nación 09:38 AM
Finaliza la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Nación 09:37 AM
Claudia Sheinbaum informa que mañana irá a la reunión de Caintra.
Nación 09:28 AM
Claudia Sheinbaum habla sobre la propuesta de Luiz Inacio Lula da Silva sobre hacer una alianza con Pemex y Petrogas, por lo que en abril próximo vendrá la directora de Petrogas, para analizar la iniciativa.
Nación 09:25 AM
La Presidenta muestra videos de los conciertos de Carín León en Tijuana y de Siddartha y Lila Downs en Tecamac, como parte de la estrategia de atención a los jóvenes.
Nación 09:14 AM
La Mandataria federal menciona que los hallazgos del Rancho Izaguirre los presentará la fiscalía.
Destaca el caso de siete trabajadores de electricidad, reportados como desaparecidos en San Luis Potosí.
"Si es necesario me reuniría, pero hasta ahora están en buenas manos con Rosa Icela (Rodríguez Velázquez)", dice Sheinbaum sobre una posible reunión personal con familiares de víctimas de desaparición.
Resalta que con los cambios a la ley, actualmente se abre una carpeta de investigación de inmediato cuando se reporta la desaparición de una persona.
Nación 09:06 AM
Sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México, la Presidenta indica que hizo un grupo interdisciplinario con diversas dependencias.
Menciona que el director de Pemex envió un informe para precisar cómo es que se está limpiando el combustible derramado, así como las acciones para atender el impacto que trajo consigo.
Destaca que aún no se tiene identificada a la empresa responsable del hecho.
Asegura que no afectará al turismo este derrame.
Nación 08:46 AM
Claudia Sheinbaum indica que está definiendo cuándo reunirse con los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Nación 08:45 AM
La Presidenta reprocha que personajes políticos estén dando entrevistas en el extranjero, si donde van a contender por algún cargo es en México y señala que no quieren reconocer los resultados de su gobierno en el país, pues van a presentar a programas estadounidenses cifras que no tienen fuentes.
Nación 08:35 AM
La Presidenta dice que no sabe en qué momento se discutirá el Plan B de la reforma electoral, pues ella no está tras los senadores, también dice que no sabe cuál será la resolución, pero que ahí se verá quién está en contra de los privilegios de los funcionarios públicos.
Sheinbaum Pardo dice que no sabe si buscará un Plan C, en caso de no ser aprobado el B a la reforma electoral, pero que no cree que los legisladores voten en contra de eliminar los privilegios de los consejeros electorales.
Nación 08:33 AM
"¿Y qué dice del PRI en el 68? ¿Y qué dice de la guerra contra el narco? ¿Y qué dice de la represión de Zedillo? [...] Porque ahí sí, esta boca no es mía", dice Sheinbaum Pardo sobre los señalamientos de la oposición por los videos de una mujer asoleándose en una ventana de Palacio Nacional.
Nación 08:19 AM
La Mandataria federal indica que los consulados tienen que ser sensibles, por todo el contexto que están viviendo los connacionales en Estados Unidos.
Nación 08:17 AM
"Curioso que un senador de un estado quiera ser gobernador de otro estado", dice la Presidenta sobre las intenciones del senador por Nuevo León, Luis Donaldo Colosio, de ser gobernador de Sonora.
La Presidenta dice que siempre habrá una solidaridad humana con Colosio Riojas y su hermana, quienes perdieron a temprana edad a sus padres, pero que el asunto de Mario Aburto por el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, es un asunto de Estado.
Nación 08:12 AM
"Es un análisis interno del SAT", dice Claudia Sheinbaum sobre la cancelación de permisos para donativos a más de 100 ONG.
Rechaza que ella haya decidido esto y revela que no tenía conocimiento de ello, hasta que salió la noticia.
Reitera que no es una decisión política, sino una decisión técnica.
Nación 08:05 AM
Sheinbaum reitera que el objetivo del Plan B es eliminar privilegios para que cualquier servidor público no tenga un sueldo mayor al que percibe la Presidenta de la República.
La Presidenta indica que al disminuir presupuestos se daría prioridad a la población, para la construcción de obras.
Nación 08:02 AM
Sheinbaum señala que con esta ley, el ministerio público se encargará de investigar como feminicidio, cualquier muerte violenta de una mujer.
Destaca que muchas de las muertes de mujeres han sido llevadas a cabo por familiares cercanos, por lo que se debe investigar de esta manera.
Nación 07:57 AM
Ernestina Godoy explica que esta iniciativa sería una ley general porque busca homogenizar en todos los estados el tema de las razones de género y las agravantes, así como la forma de investigar el delito.
Nación 07:54 AM
La presidenta Sheinbaum Pardo indica que esta propuesta será enviada al Senado de la República este martes o a más tardar mañana.
Nación 07:50 AM
Ingrid Gómez Saracibar explica los derechos de víctimas y reparación integral por el delito de feminicidio.
Indica que la reparación del daño tiene que ser adecuada, rápida, efectiva y proporcional.
También expone las políticas de prevención y atención de la violencia feminicida.
Nación 07:45 AM
Ernestina Godoy Ramos detalla de qué va la propuesta de ley que va contra el feminicidio en México.
Destaca que este ley tiene por objetivo homologar el delito de feminicidio en todo el país, establecer sanciones más severas que van de 40 a 70 años de prisión así como multas de 234 mil pesos, también de unificar los protocolos de investigación con perspectiva de género.
Nación 07:36 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Este martes acompañan a la Presidenta la fiscala Ernestina Godoy y la subsecretaria del derecho a una vida libre de violencias, Ingrid Gómez Saracibar.
Claudia Sheinbaum hace una petición a los asistentes a la conferencia matutina: "Les voy a pedir que no pregunten nada relacionado con la fiscalía, porque no viene aquí para eso".
Menciona que este día, la titular de la FGR presentará la propuesta de ley para prevenir, sancionar y reparar el daño en el delito del feminicidio, la cual se trabajó bajo el modelo de investigación que se desarrolló en la Ciudad de México y se busca que sea para todo el país.
Amnistía Internacional critica al SAT por cancelar donatarias; "cuando las ONG's se debilitan, crecen la corrupción y los abusos", alerta
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