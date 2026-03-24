La Mandataria federal menciona que los hallazgos del Rancho Izaguirre los presentará la fiscalía.

Destaca el caso de siete trabajadores de electricidad, reportados como desaparecidos en San Luis Potosí.

"Si es necesario me reuniría, pero hasta ahora están en buenas manos con Rosa Icela (Rodríguez Velázquez)", dice Sheinbaum sobre una posible reunión personal con familiares de víctimas de desaparición.

Resalta que con los cambios a la ley, actualmente se abre una carpeta de investigación de inmediato cuando se reporta la desaparición de una persona.