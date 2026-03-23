La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó en su conferencia matutina que se revisará con la Secretaría de Cultura la falta de titular en la Coordinación Nacional de Literatura del INBAL.

El 16 de febrero, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, informó que la poeta Nadia López García dejaría su puesto al frente de la coordinación, la cual pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), para sustituir a Marx Arriaga en la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP.

En la conferencia presidencial de hoy se le preguntó a Claudia Sheinbaum cuándo sería nombrado el nuevo titular de Literatura; al plantearle la pregunta, se añadió que en Facebook hay señalamientos de que la Coordinación es centralista, no tiene suficiente presupuesto y lleva un mes acéfala.

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"Vamos a revisar. Le decimos a Claudia", respondió Sheinbaum refiriéndose a que el asunto se abordará con Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura a nivel federal

Antes, la presidenta fue cuestionada sobre una publicación, subida el fin de semana desde las redes sociales del INBAL para festejar el Día Mundial de la Poesía. La imagen incluía retratos de escritores como Octavio Paz, Rosario Castellanos y Sor Juana Inés de la Cruz, diseñados con Inteligencia Artificial. "La imagen de Sor Juana Inés de la Cruz tiene rasgos 80 % masculinos", se le cuestionó a la presidenta.

"Ustedes saben que, en realidad, no hay una imagen real de Sor Juana. La imagen que conocemos se hizo en el siglo XVIII o XIX, pero en realidad no existe una imagen de Sor Juana, no hay ninguna pintura que se haya hecho mientras Sor Juana estaba viva. Entonces, la imagen que conocemos es una interpretación de cómo era Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Asbaje", respondió Sheinbaum y añadió que será revisado el uso de Inteligencia Artificial en la administración pública.

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melc