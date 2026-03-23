Material audiovisual muestra el uso de maquinaria pesada y dinamita en las obras del Tren Maya: excavaciones, destrucción de la selva, apertura hecha por máquinas e introducción de explosivos para terrenos compactados naturalmente, se hizo público en días recientes. Se trata, en su mayoría, de videos anónimos o que fueron el último registro hecho por arqueólogos que renunciaron a ser parte del supuesto trabajo de salvamento. Videos que permanecieron inéditos durante años (algunos datan de los primeros meses de labor) por el temor a la censura y que se proyectaron en la mesa de debate “La destrucción y despojo de monumentos arqueológicos. El Tren Maya y el Parque Báalam Tum: una práctica injustificada”.

El arqueólogo Jesús E. Sánchez, habla en entrevista con EL UNIVERSAL sobre la censura a los arqueólogos: “Muchos de ellos todavía pasantes de Arqueología de diversas universidades del país, a quienes se les advirtió y se les amenazó con no divulgar absolutamente nada sobre el trabajo, entre comillas, arqueológico que estaban realizando. Sin embargo, hay que aplaudir que muchos compañeros arqueólogos renunciaron a seguir participando en ese trabajo por la manera como estaban haciendo el supuesto salvamento”.

Fue testigo de la destrucción el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, quien ha denunciado que las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lo acusaron de revelar información confidencial y que, la semana pasada, recibió un documento donde la Función Pública le da la razón “en el sentido de la demanda que hizo el propio INAH”. En entrevista, Cortés de Brasdefer habla de cómo fue testigo del uso de explosivos: “Me consta y a otras personas les consta que en el Tramo 6 se utilizó dinamita. Porque nosotros, estando en monumentos arqueológicos, escuchamos las detonaciones. Eso nos consta. En muchos lugares de los tramos, por lo menos del 6 y 7, sabemos que se utilizó dinamita. Es obvio que se tenía que meter la dinamita porque hay roca, no solamente es suelo kárstico, sino que hay roca más fuerte. Y no sólo eso, además de la dinamita, se metieron unas máquinas como martillos que golpeaban intensamente, que se oía y retumbaba la tierra y que afectaba monumentos arqueológicos”.

Lee también Procederán legalmente contra funcionarios del INAH por daños al patrimonio en obras del Tren Maya

Imágenes sobre las técnicas y métodos de las obras en las que se sirvieron de retroexcavadoras en la ruta del Tren Maya, principalmente en el Tramo 7, a lo largo de Quintana Roo-Campeche. Foto: Especial

Explica que si alguien utiliza dinamita en el área kárstica, las detonaciones se van a escuchar, oír y sentir hasta varios kilómetros a lo lejos: “Por eso me atreví, como soy académico y trato de ser científico social, de mostrar lo que escuché. Después vimos que ya estaba abierto todo el terreno y, por lo tanto, me atrevo a sostener que eso también lo escuchó mucha gente de las comunidades. Hasta ahora no he visto quién haya trabajado allá porque, como sabemos, los arqueólogos estaban advertidos y amenazados para no hablar. Ellos saben todo perfectamente”.

En la mesa, Cortés de Brasdefer mostró un video de hace cuatro años. Afirma que no vio la explosión porque no vive en la zona: “No vivimos allá y, sin embargo, nos consta. Después regresamos, ya estaba todo el terreno limpio, ya estaba abierto el trayecto, y luego le pusieron una gran cantidad de sascab, que es un material que se compactó, y encima se puso la piedra, que es el balastro, encima los durmientes, y finalmente la línea férrea”. A este diario entregó otro video sobre la destrucción de estructuras prehispánicas: “Finalmente desaparecieron”.

En otro de estos materiales se muestra un altar que fue destrozado por camiones para rehabilitación de senderos en la zona arqueológica de Calakmul.

Lee también Arqueólogos disertarán sobre destrucción de bienes arqueológicos en parques del Tren Maya

Un altar destrozado en Calakmul por la rehabilitación de caminos. Foto: Especial

Sánchez presentó videos de un arqueólogo que trabajó un tiempo en salvamento de la ruta del Tren Maya (Tramo 7, a lo largo de Quintana Roo-Campeche), que renunció y no permite revelar su nombre por razones obvias.

“En los videos vemos ya nada más cuando los arqueólogos contratados terminaron de recolectar los tepalcates, los fragmentos de cerámica, algunas piececillas completas que van pepenando al momento que va entrando el trascabo y va moviendo todo el contexto arqueológico (...) Pero una vez que pasa la máquina y arrasa con esos contextos y salen a la vista los tiestos, ya no hay contexto que investigar. Ya se destruyó el contexto”, explica Sánchez y abunda en que al elaborar el dictamen sobre Báalam Tum los funcionarios del INAH intentaron ocultar lo que califica como un crimen contra el patrimonio arqueológico cultural de México . Y señala que esa destrucción de zonas arqueológicas completas, quizá pequeñas ciudades, ha tenido como consecuencia muchas censuras.

Lee también Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Cortés de Brasdefer grabó videos donde muestra la destrucción. Foto: Especial

Critican encuentro institucional

Cortés de Brasdefer critica la forma en que se negaron hechos innegables en la mesa “La reubicación de patrimonio arqueológico en México. Los casos de Quintana Roo y Campeche”, convocada por el INAH: “Que estén presentando ciudades o pueblos arqueológicos cuando no lo son. Cuando ellos no transportaron edificios, transportaron piedras que cubrían monumentos arqueológicos y, en otros casos o la mayoría, dejaron todo el interior del núcleo del edificio, que es donde están las ofrendas, los entierros, la riqueza de la información. Eso es lo peor que hicieron”.

Cuestiona a las autoridades: “Ahí se necesitaban especialistas, pero en albañilería. Un maestro albañil con 50 ayudantes. ¿Para qué contrataron casi 20 arqueólogos, tantos restauradores, tantos especialistas en restauración de monumentos? (...) Son materiales nuevos, no son prehispánicos, ¿por qué están diciendo que pasaron piedrita por piedrita?, ¿cuándo fue eso? Eso es mentira, eso es falso. Decirlo muchas veces, como lo están haciendo ahora en la página del INAH es para incentivar su ideología ante el pueblo de México. Por eso nosotros estamos en contra de toda esa información. La discusión es la mentira que le están estableciendo al pueblo de México y al mundo”.

Para Sánchez el mayor disgusto lo provocó “el cinismo con el que los funcionarios responsables defienden esa destrucción y la presentan como el gran trabajo arqueológico de salvamento”. Señala que el exdirector del INAH, Diego Prieto, autorizó, promovió y defendió las obras, “argumentando que si no aceptaba el mandato que le dio el presidente de la República de ese momento, se quedaba sin empleo. Esa declaración es terrible porque él mismo reconoce que antes de cumplir con su deber, que era proteger y conservar el patrimonio arqueológico de los mexicanos, prefirió conservar su puesto. Desafortunadamente esa escuela de Diego Prieto la siguen todos sus colaboradores. Es un cinismo terrible que el director de mi centro de trabajo, cuando le hemos reclamado esta clase de cosas, nos responde: 'yo no voy a patear el pesebre´”.

Fernando Cortés de Brasdefer afirma que próximamente se estarán organizando reuniones académicas para las que se recabará más material de video, en particular, sobre el uso de explosivos.

Hay arqueólogos que fueron testigos de la introducción de explosivos en las obras del tren. Foto: Especial