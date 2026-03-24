El nuevo gobierno de José Antonio Kast retiró el apoyo de Chile a la candidatura de la expresidenta socialista Michelle Bachelet para la secretaría general de la ONU.

La exmandataria chilena (2006-2010 y 2014-2018) había sido postulada por el gobierno del izquierdista Gabriel Boric (2022-2026), en conjunto con México y Brasil.

"El gobierno de Chile informa que ha decidido retirar el apoyo de Chile a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas", informó la Cancillería chilena en un comunicado.

Pese a no contar con el apoyo de Chile, Bachelet todavía puede seguir con su candidatura, gracias al apoyo de las otras dos potencias latinoamericanas.

Bachelet, de 74 años y pediatra de profesión, es la única mujer en llegar a la presidencia en Chile (2006-2010 y 2014-2018), con el Partido Socialista.

"La dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación", dijo la Cancillería chilena en un comunicado.

Sin embargo, el gobierno anunció que si Bachelet sigue con su candidatura, no apoyarán a otro contendiente.

Bachelet es una de las candidatas para reemplazar al portugués Antonio Guterres, quien concluye su segundo periodo el 31 de diciembre de 2026.

La política chilena ya tuvo altos cargos en el organismo internacional. Fue directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y luego alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2018-2022).

En 80 años, ninguna mujer ha ocupado el máximo cargo en la ONU y apenas se registra un representante de América Latina: el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar entre 1982 y 1991.

Según una práctica no reglamentada y que no siempre se cumple, la secretaría general se va turnando entre regiones.

Esta vez, le tocaría a América Latina y hay acuerdo en que debería ser mujer la que ocupe el puesto.

"Es bochornoso", dice la oposición

Representantes de la oposición chilena catalogaron como un "bochorno internacional" el retiro del apoyo a la candidatura de Bachelet.

"Es un bochorno internacional porque mientras que Brasil y México apoyan esta candidatura, el gobierno chileno decide no apoyar a una compatriota. Este es un gobierno que solo va a gobernar para la extrema derecha", sentenció el diputado Nelson Venegas, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja y correligionario de Bachelet en el Partido Socialista (PS).

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, quien afirmó que "la tradición republicana de Chile en materia internacional no distingue color político"

"Respaldar a una figura de la talla de Bachelet era un deber de Estado, no un favor ideológico. La política exterior debe ser una política de Estado y no puede ser conducida desde la trinchera ni con mezquindades", agregó.

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