Una reunión oficial para saludar a los miembros del Cuerpo Diplomático y a representantes de organismos internacionales en Chile, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren. Ese fue el espacio que el presidente Gabriel Boric aprovechó para repartir un folleto que sintetiza los principales focos de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.

En la oportunidad, se presentaron oficialmente también algunas piezas gráficas relacionadas con la nominación. Una de ellas incluye una fotografía de la expresidenta, los tres escudos de los Estados que respaldan la postulación -Chile, Brasil y México- y una imagen difuminada del salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Cancillería elaboró, además, un video de dos minutos y trece segundos, donde se repasan diversos hitos relacionados con la candidatura.

El documento audiovisual muestra la intervención de Boric, en la 80ª Asamblea General de la ONU, en Nueva York, cuando anunció la postulación de la exjefa de Estado. "Es para mí un tremendo honor anunciar desde aquí que Chile nominará a nuestra expresidenta Michelle Bachelet Jeria como candidata", dijo aquella vez.

El video incluye también una frase de la exgobernante: "De cara a su centenario, la ONU debe proyectarse como una organización eficiente en la gestión, coherente y eficaz en la acción, y confiable en el liderazgo, capaz de inspirar nuevamente a los pueblos del mundo".

Más adelante, aparece un extracto del discurso que dio ella en La Moneda, el día en que su candidatura fue oficializada por el Ejecutivo. Así como fotos de Bachelet, correspondientes a las diversas tareas públicas que ha ejercido a lo largo de las últimas décadas, por ejemplo, en visitas de Estado, cuando era mandataria.

"Reconexión con las personas"

El material informativo de la candidatura —disponible en un sitio web— resume igualmente algunas orientaciones estratégicas que Bachelet prevé para su gestión, en caso de que se convierta en secretaria general.

La continuidad de su nominación, sin embargo, deberá ser resuelta por el mandatario entrante, José Antonio Kast, a contar de marzo, cuando se instale en La Moneda.

Entre los lineamientos de la eventual gestión de Bachelet que recoge el material preparado por la Cancillería, se menciona una reforma de la ONU enfocada en "la reconexión con las personas para recuperar legitimidad, la reafirmación de los principios fundacionales y un liderazgo colectivo".

La expresidenta planea también demandar resultados concretos en las áreas de DD.HH., desarrollo sostenible y seguridad. Proyecta, además, un organismo que evolucione para ser capaz de "anticipar, prevenir y unir".

En el sitio, además de las cartas enviadas para formalizar su candidatura, se presenta la biografía de Bachelet. En ella, se repasan algunos hitos de su trayectoria pública: ministra; presidenta; su paso por ONU Mujeres, y su actual rol como vicepresidenta del Club de Madrid, organización compuesta por exjefes de Estado.

"No es una apuesta identitaria"

Tras la cita con los representantes diplomáticos, el mandatario hizo una declaración en la que resaltó el significado que tiene la ONU para el equilibrio de fuerzas en el mundo.

Dijo: "Esta candidatura presentada en conjunto con los países hermanos de Brasil y México se inscribe en esta convicción. No es un gesto simbólico, no es una apuesta identitaria, es una afirmación de la necesidad de un liderazgo capaz de construir confianza, que ha demostrado su vocación de diálogo, su voluntad, y en el ejercicio de su propia vida, su capacidad de tender puentes donde antes había abismos".

El Presidente prosiguió: "Es importante que todos entendamos que cuando colaboramos, somos mejores; que cuando colaboramos, el mundo tiene mayores posibilidades de surgir (...) Tenemos muchos desafíos, pero la humanidad ha demostrado una y otra vez a lo largo de la historia que colaborando se puede salir adelante. Y Michelle Bachelet es una persona que encarna justamente esa convicción".

De momento, Bachelet compite con el argentino Rafael Grossi y la costarricense Rebeca Grynspan.

