El presidente de Chile, , envió una carta al para solicitarle que intervenga en la crisis humanitaria que vive Cuba en medio del asedio petrolero decretado por Estados Unidos, informaron este martes fuentes oficiales.

La Secretaría General de la Presidencia (Segpres) explicó en un comunicado que en la misiva “se expresó la inquietud de Chile por las condiciones de vida de la población y se señaló que la situación que enfrenta actualmente ha adquirido una dimensión humanitaria preocupante, impactando directamente en el abastecimiento de alimentos, en la operación de hospitales, en el transporte público y en el suministro eléctrico”.

En la carta, entregada el pasado viernes al nuncio apostólico en Chile, el arzobispo Kurian Mathew Vayalunkal, durante una reunión en La Moneda (sede del Gobierno chileno), Boric aseguró también que "sin desconocer las diferencias ideológicas, el bienestar humanitario debe situarse por sobre los conflictos entre Estados", de acuerdo a la Segpres.

El mandatario indicó además que "cualquier salida sostenible requerirá avances en materia de democracia y de derechos humanos", según el comunicado.

"Se transmitió la relevancia de avanzar en el respeto de las libertades fundamentales, incluyendo la situación de personas detenidas por motivos políticos", añadió la Segpres.

El Gobierno chileno anunció la semana pasada el envío de un millón de dólares a la isla caribeña a través de Unicef, uniéndose así a otros países que también se han comprometido a enviar ayuda humanitaria, como México o España.

El incremento de la presión de Washington, con el asedio petrolero tras la intervención en Venezuela y la orden presidencial del 29 de enero para imponer aranceles a quienes suministren combustible a Cuba, ha agravado la profunda crisis energética que sufre la isla desde mediados de 2024, hasta el punto de que los frecuentes apagones han alcanzado cifras récord.

La falta de combustible ha provocado que las aerolíneas de Canadá y Rusia, los dos principales emisores de turistas a Cuba, suspendan temporalmente los vuelos a La Habana tras evacuar a sus nacionales varados.

Desde que Boric llegó a la Presidencia en marzo de 2022 con una amplia coalición que incluye a su partido (el Frente Amplio), los comunistas y la centroizquierda tradicional, Cuba ha sido un tema espinoso para el Gobierno.

Pese a defender el castrismo en sus tiempos de dirigente universitario y diputado, Boric ha cambiado su postura desde que está en el poder, denunciando al mismo tiempo tanto el "criminal" bloqueo económico de Estados Unidos como la "dictadura" que sufre Cuba, una posición que incomoda al PC.

