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El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una ampliación de su política de restricción de visados en el , dirigida a todos aquellos que, considere, colaboran “con adversarios” para “socavar” los intereses estadounidenses. Al mismo tiempo, informó que se restringen las visas de 26 personas en la región.

En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que la administración de Donald Trump “impedirá que las fuerzas hostiles puedan poseer o controlar activos vitales o amenazar la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos en nuestra región”.

En aras de lograr esa meta, anunció una “ampliación significativa de una política de restricción de visados ya existente dirigida a aquellas personas que actúan en nombre de adversarios de Estados Unidos con el fin de socavar nuestros intereses nacionales en nuestro hemisferio, incluida la seguridad regional y la soberanía democrática”.

Bajo esta ampliación, añade, se restringirán visados “para los nacionales de países de nuestra región que, mientras se encuentren en países del hemisferio occidental y actúen intencionadamente en nombre de países adversarios, sus agentes o empresas, dirijan, autoricen, financien o presten un apoyo significativo a, o lleven a cabo actividades que sean adversas y socaven los intereses de Estados Unidos en nuestro hemisferio. Estas personas —y sus familiares directos— no podrán, por regla general, entrar en los Estados Unidos”.

Entre las actividades que pueden provocar la restricción de visa, con esta ampliación, están:

- Permitir que potencias adversarias adquieran o controlen activos clave y recursos estratégicos en nuestro hemisferio

- Desestabilizar los esfuerzos de seguridad regional

- Socavar los intereses económicos estadounidenses

- Llevar a cabo operaciones de influencia destinadas a socavar la soberanía y la estabilidad de las naciones de nuestra región.

En ese contexto, el Departamento de Estado anunció la restricción de visas de 26 personas en el hemisferio que, señala el gobierno estadounidense, “han participado en estas actividades”.

Sin embargo, no detalla nombres o en qué actividad específica incurrieron los señalados.

El comunicado subraya que “la administración Trump utilizará todas las herramientas a su alcance para proteger nuestros intereses de seguridad nacional, defender los intereses estadounidenses y promover la seguridad y la prosperidad de nuestra región”.

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