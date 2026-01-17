El monto de los litigios atendidos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) se duplicó en los últimos siete años, sobre todo los asuntos en materia fiscal.

Los recursos detenidos hasta que se emita una resolución significan un menor presupuesto para atender las necesidades de la población a través del gasto público.

Los registros del tribunal muestran que el monto pasó de 639 mil 621 millones de pesos a 1.3 billones entre 2018 y 2025, equivalente a 5.1% del tamaño de la economía.

Para ponerlo en perspectiva, esta cantidad es similar a lo que el gobierno recaudó en 2025 por medio del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al gasto destinado a las aportaciones para la seguridad social.

Así es como el TFJA, creado para garantizar el derecho de acceso e impartición de justicia pronta y expedita, llega a sus 90 años de vida y con un presupuesto de 3 mil 400 millones de pesos en 2026, cada vez más insuficiente.

La especialista en derecho fiscal, Diana Bernal, refiere que desde los tiempos de Vicente Fox, el TFJA, con su consejero jurídico, Juan de Dios Castro, empezó el declive y comenzó a rezagarse el trabajo.

De ahí que el monto del interés económico controvertido fue creciendo con el tiempo, agregó.

Politizado

En aquel tiempo, relató, se le quitó la facultad a Hacienda de nombrar a los integrantes del TFJA con perfiles especializados en materia fiscal del propio tribunal de donde surgieron grandes magistrados de carrera como Mariano Azuela Güitrón y Margarita Lomelí, quien fue la primera mujer en presidirlo.

Mencionó que también el PRI siguió esa misma práctica de elegir a cualquier funcionario sin el perfil idóneo, con políticos al final de su etapa como legislador con el pretexto de que ya no era un tribunal fiscal sino administrativo.

Por eso el retraso en la resolución de casos es impresionante, y es en los tribunales colegiados donde se está generando el rezago, señaló.

Gráficas: Elaboración propia

“Es un poco lo que está pasando en todo el Poder Judicial, se está saturando de rezago”, afirmó Bernal, al explicar que no es fácil tener el conocimiento de lo técnico de las controversias tanto en el TFJA como en los tribunales colegiados.

Tratan de sacar como pueden los asuntos, por eso aplica que en caso de duda le dan la razón al fisco, comentó. Sin embargo, reconoció que aún queda gente muy comprometida en dar una justicia auténtica.

Los retos

Sobre los retos que enfrentará el tribunal, el socio de Legal de Baker Tilly, Pedro Canabal, dijo que lo más importante es que sea una instancia imparcial y luego ágil, porque la reforma a la Ley de Amparo está haciendo que se presione a que los asuntos se resuelvan más rápido.

Es decir, que los juicios no tarden tanto tiempo, como se han visto algunos casos públicos que datan de hace cinco o 20 años.

“Se tienen que resolver rápido porque con eso se evita que los particulares se vayan a juicio de amparo o al Poder Judicial”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

De ahí que su importancia radica porque es una instancia en la que los particulares tienen una alternativa antes de irse a juicio en asuntos de pensiones, medio ambiente, comercio exterior, propiedad intelectual y responsabilidad tanto patrimonial como administrativa de los servidores públicos.

Respecto del cambio que viene en el tribunal, comentó que recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum propuso a varios magistrados aprobados por el Senado, con lo cual la Sala Superior ya opera con todos sus integrantes después de un tiempo largo incompleta.

Otro desafío que en su opinión debe sortear es que el juicio en línea que se implementó en 2009 sea accesible a todos los justiciables.

Antes no cualquiera contaba con los recursos informáticos y el conocimiento para subir archivos e interactuar técnicamente, indicó.

Estableció que si bien hoy eso es más sencillo, hay que potencializar que la relación y el juicio en línea sea para todos, pues el ciudadano de a pie no siempre cuenta con algo técnicamente tan complicado.

El TFJA arranca hoy un nuevo periodo bajo la presidencia del magistrado José Ramón Amieva Gálvez, quien fue jefe de Gobierno interino de la CDMX.