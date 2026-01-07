Más Información

Andres Ángel Aguilera Martínez fue elegido por unanimidad como nuevo presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) para el periodo 2026-2028.

Tras rendir protesta, sostuvo que su plan de trabajo para los próximos tres años se basará en tres ejes fundamentales: fortalecimiento a la función jurisdiccional; justicia social cercana al pueblo; y administración responsable y estratégica..

“Iniciamos una nueva administración con bases sólidas que han dejado quienes me antecedieron. Daremos continuidad a todo aquello que ha dado resultado probados y encausaremos nuevas acciones que refuercen y permitan seguir avanzando en la impartición de justicia eficaz, expedita y cercana”, sostuvo.

Acudieron a esta toma de protesta, entre otros, José Ramón Amieva, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); y Nashieli Ramírez, secretaria de la Contraloria General de la Ciudad de México.

Andres Ángel Aguilera Martínez es licenciado en Derecho y se desempeñaba como Magistrado de Sala Ordinaria Especializada en el TJACDMX, y también coordinó diversos grupos de estudios en materia civil, penal, familiar y de justicia para adolescentes.

