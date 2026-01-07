Más Información
Venezuela negocia con EU "la venta de volúmenes" de petróleo; es "en el marco de las relaciones comerciales" entre ambos, afirma
VIDEO: Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cartel de Sinaloa; era introducida en mármol importado de México
Morena alista fastrack para ratificar a Gertz Manero como embajador en Reino Unido; preven recibir hoy la notificación
Sheinbaum: Sin las mujeres indígenas no se entiende la historia de México; devela nuevas estatuas de ancestras en Reforma
Andres Ángel Aguilera Martínez fue elegido por unanimidad como nuevo presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) para el periodo 2026-2028.
Tras rendir protesta, sostuvo que su plan de trabajo para los próximos tres años se basará en tres ejes fundamentales: fortalecimiento a la función jurisdiccional; justicia social cercana al pueblo; y administración responsable y estratégica..
“Iniciamos una nueva administración con bases sólidas que han dejado quienes me antecedieron. Daremos continuidad a todo aquello que ha dado resultado probados y encausaremos nuevas acciones que refuercen y permitan seguir avanzando en la impartición de justicia eficaz, expedita y cercana”, sostuvo.
Lee también Mercado de Sonora; Brugada revisará cómo intervenir ante la venta de animales por vías alternas, como es bajo pedido
Acudieron a esta toma de protesta, entre otros, José Ramón Amieva, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); y Nashieli Ramírez, secretaria de la Contraloria General de la Ciudad de México.
Andres Ángel Aguilera Martínez es licenciado en Derecho y se desempeñaba como Magistrado de Sala Ordinaria Especializada en el TJACDMX, y también coordinó diversos grupos de estudios en materia civil, penal, familiar y de justicia para adolescentes.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]