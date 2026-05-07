La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, consideró que “no es correcto” hacer denuncias o insinuaciones sobre la elección de gobernador en Sinaloa en 2021, donde resultó ganador el hoy gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, cinco años después y cuando algunos actores no presentaron las denuncias correspondientes.

En conferencia de prensa, Taddei afirmó que si algún funcionario del INE diera cuenta –aunque fuera de manera informal—sobre posibles irregularidades en la elección en las elecciones a gobernador de 2027, tendrían todo el apoyo del Instituto para hacerlas formales sin temor a represalias.

“Si en el 2021 alguien descubrió, documentó y tiene hechos que comprueben estos dichos, me parece que se quedó sin cumplir con su función. En aquel entonces debió de haber hecho la denuncia. No ahorita, a toro pasado. No creo correcto que después de cinco años estén hoy diciendo ‘es que yo vi, es que me di cuenta, es que yo más o menos entendí, yo fui testigo’. No, eso no es lo correcto.

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“En el caso que aquí en el Instituto cualquier funcionario nuestro denuncie un hecho de esa naturaleza, claro que será acompañado, al menos en mi consejería será acompañado, para que éste siga el proceso jurídico que requiere”, dijo la presidenta del INE.

El INE insiste en fortalecer la fiscalización

Respecto a los retos que tendrá el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para la elección de 2027, Guadalupe Taddei aseguró que seguirán trabajando de manera coordinada para fortalecer las tareas de fiscalización y la cultura de la denuncia, que acredite con pruebas suficientes y fehacientes posibles actos irregulares.

“Nosotros trabajamos todos los días con nuestras propias estructuras y los Organismos Públicos Locales, justamente, para ir documentando este tipo de situaciones y ponerlas en la justa dimensión, pero no podemos estar asumiendo una postura institucional sin pruebas en la mano, sin documentos que acrediten lo dicho.

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“Me parece que hablar, en este momento, en lo general o en lo genérico, sobre el crimen organizado (mejor) hay que contribuir para que esto se acabe y la manera de contribuir es tener los elementos, las pruebas, los expedientes que acrediten y que puedan dar salida a una acción mucho más fuerte, fundamental, contundente para que erradiquemos este tipo de prácticas”.

Guadalupe Taddei también lamentó que en la reforma electoral impulsada desde el gobierno federal se haya quedado corto el tema de reforzar las herramientas para que el INE y otras dependencias puedan acreditar el uso de recursos del crimen organizado en ciertos candidatos y en elecciones locales.

“A lo mejor incluir sistemas que nos hagan mucho más fácil y expedita la revisión de los recursos y la derivación en posibles actos incorrectos. He sostenido siempre que el Instituto no tiene la atribución de definir mapeos del crimen organizado o del narcotráfico en nuestro país, hay instancias especializadas para eso.

“Pero también he dicho, y lo sostengo con mucha firmeza, que el Instituto ante hechos de los procesos que se dan en los procesos electorales, como la imposibilidad de instalar una casilla, como algún tipo de amenaza que se cierne sobre algunas localidades, debe actuar en consecuencia”, expresó.

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