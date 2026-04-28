Los ajustes salariales que implementará el Instituto Nacional Electoral (INE) para cumplir con lo dispuesto en el llamado plan B de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum podrían afectar a cerca de 144 trabajadores del organismo, entre directivos y técnicos.

Así lo dio a conocer la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, en conferencia de prensa, luego de que la Junta General Ejecutiva avaló la mañana de ayer un acuerdo para iniciar con el análisis de en qué áreas se van a realizar los ajustes.

El acuerdo instruye a la Secretaría Ejecutiva a presentar un análisis institucional sobre tabuladores de sueldo y manuales de remuneraciones para el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa.

“Hasta donde va ahorita y de acuerdo con lo que contamos en Recursos Humanos y en la Dirección Ejecutiva en su totalidad de administración, solamente estaríamos hablando de entre 144 y 150 personas afectadas directamente por la reducción salarial, de 19 mil empleados que somos”, dijo Taddei.

Refrendó que ella y otros consejeros están fuera de los recortes, ya que sus salarios ya se ajustan a ganar menos que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es decir, 134 mil 290 pesos al mes.

Guadalupe Taddei detalló que este análisis de ajuste que deberá entregar la Secretaría Ejecutiva incluye a todos los trabajadores, sobre todo a quienes pudieran tener los salarios más elevados: consejeros, delegados locales, delegados distritales y directores ejecutivos.

“Bono electoral”, a salvo

Taddei Zavala especificó que las compensaciones por horas y trabajo extra durante los periodos de elección federal son una prestación legal que tienen todos los trabajadores del INE, aunque “en términos coloquiales” se le denomine “bono electoral”. Al ser una prestación, está a salvo de dichos recortes, pero se dará en su momento con su ajuste en porcentaje al salario.

“A eso se le denomina en términos coloquiales bono, pero en realidad es una compensación por trabajos extraordinarios durante un proceso electoral, que son todas aquellas horas extras que el personal del instituto aquí y en cualquier parte que tengamos oficinas realiza durante los procesos electorales, y está contemplando la ley. Ese también está a salvo.

“Los fideicomisos no se tocaron, no se mencionaron, seguiremos con la protección a los MAC y las contingencias laborales. Tenemos el caso de los seguros de gastos médicos mayores, que es un ejercicio que también ya se está haciendo, y el caso del seguro para la separación, el seguro del retiro, ¿no? Y esos están ya en proceso de análisis”, especificó.

La Secretaría Ejecutiva del INE tiene 30 días para entregar el análisis del tabulador de salarios y poder iniciar con los ajustes.

Taddei Zavala también anunció que el Consejo General solicitará formalmente reuniones con los diputados y senadores que han presentado iniciativas para aplazar la elección del Poder Judicial que deberá realizarse el próximo año.

“Hemos estado viendo la posibilidad de tener un encuentro específicamente técnico y que tenga que ver con el proceso concurrente, estableciéndoles a ambas cámaras lo que significa la concurrencia del proceso electoral judicial y del proceso ordinario”, dijo Taddei.

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