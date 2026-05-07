Estamos a vísperas de festejar el Día de la Madre, y muchos hijos ya se encuentran preparando un regalo especial para celebrar con cariño esta fecha especial.

Afortunadamente, aún no es tarde para conseguir un obsequió especial, si se aprovechan las promociones disponibles en Amazon desde el día 27 de abril al 10 de mayo, con motivo de festejar a las madres.

Ofertas en Amazon por el Día de la Madre. Foto: iStock

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¿Cuáles son las promociones en Amazon para el 10 de mayo?

Ya sea skincare, perfumes, ropa, celulares, calzado o incluso accesorios para el hogar, Amazon cuenta con una gran variedad de productos que pueden ser un buen regalo para mamá.

Y los beneficios no se limitan al amplio catálogo, comprar por esta plataforma proporciona la comodidad de recibir los artículos en la puerta de tu casa e incluso, acceder a ofertas exclusivas durante determinados festejos.

En el caso del Día de las madres, Amazon presenta su promoción especial Encuentra el regalo ideal para mamá, que incluye una amplia selección de productos con descuentos, meses sin intereses y entregas rápidas para asegurar que el regalo llegue a tiempo.

La promoción con vigencia hasta el 10 de mayo destaca hasta 30% + 12 meses sin intereses en artículos de las categorías de belleza, cocina, hogar, moda, entre otras.

Además, al pagar con determinadas tarjetas se pueden acceder a bonificaciones y ofertas especiales como:

Banamex: 10% de bonificación + 12 o 15 meses sin intereses

Santander: 10% de descuento. Código: DEBITOSAN

Banorte: 15% de bonificación + 6, 9, o 12 meses sin intereses

Didi Card: 15% de bonificación + 3,6, 9 o 12 meses sin intereses

Afirme: 10% de bonificación + 6, 9 o 12 meses sin intereses

Falabella: 10% de bonificación + 12 meses sin intereses

Hey, Banco: 10% de bonificación + 3,6, 9 o 12 meses sin intereses

Sorprende a mamá con un regalo este 10 de mayo. Foto: Cortesía

¿Cuáles productos entran en la promoción de Amazon?

Si bien, entran los productos de las categorías mencionadas, destacan algunos en la selección principal de Amazon. Algunas recomendaciones disponibles en la plataforma son:

Belleza

Nivea Rutina Skin Glow: Tónico Exfoliante Glow | Compra aquí

Amazon Belleza Premium | Caja de Colección Día de las Madres 2026 | Compra aquí

Shark, Máscara de Luz Led CryoGlow | Compra aquí

Kit Garnier Las Favoritos del Mariana | Compra aquí

L'Oréal Paris Revitalift Laser Kit rutina completa | Compra aquí

Ropa, calzado, joyería y más

Leu Leu Blusa para Mujer con Cuello en V y Mangas de Encaje | Compra aquí

CYNBHH Bolsa Cross body Mujer | Compra aquí

LuckyLy Set de Joyería para Mujer Oro 14k | Compra aquí

Adidas Adizero Boston | Compra aquí

Descubre las últimas ofertas en la plataforma. Foto: Unsplash

Hogar

Levoit Purificador de aire para alergias en el hogar | Compra aquí

Vivilumens - Reloj despertador de salida del sol | Compra aquí

LEGO® Icons 10280 Ramo de Flores Artificiales | Compra aquí

Raganet Espejo Redondo con Luz LED | Compra aquí

Audio, celulares, tablets y más

Audífonos Inalámbricos de Diadema Sony | Compra aquí

Kodak PIXPRO FZ55-BK Cámara Digital | Compra aquí

Soundcore by Anker AeroClip Audífonos Inalámbricos | Compra aquí

Instax Cámara Mini 12 Lila | Compra aquí

Elegir el mejor regalo para mamá es sencillo al explorar plataformas de comercio digital y, sobre todo, estar pendiente de las ofertas especiales en fechas como el 10 de mayo.

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