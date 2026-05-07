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Estamos a vísperas de festejar el , y muchos hijos ya se encuentran preparando un regalo especial para celebrar con cariño esta fecha especial.

Afortunadamente, aún no es tarde para conseguir un obsequió especial, si se aprovechan las promociones disponibles en Amazon desde el día 27 de abril al 10 de mayo, con motivo de festejar a las madres.

Ofertas en Amazon por el Día de la Madre. Foto: iStock
Ofertas en Amazon por el Día de la Madre. Foto: iStock

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¿Cuáles son las promociones en Amazon para el 10 de mayo?

Ya sea , perfumes, ropa, celulares, calzado o incluso accesorios para el hogar, Amazon cuenta con una gran variedad de productos que pueden ser un buen regalo para mamá.

Y los beneficios no se limitan al amplio catálogo, comprar por esta plataforma proporciona la comodidad de recibir los artículos en la puerta de tu casa e incluso, acceder a ofertas exclusivas durante determinados festejos.

En el caso del Día de las madres, Amazon presenta su promoción especial Encuentra el regalo ideal para mamá, que incluye una amplia selección de productos con descuentos, meses sin intereses y entregas rápidas para asegurar que el regalo llegue a tiempo.

La promoción con vigencia hasta el 10 de mayo destaca hasta 30% + 12 meses sin intereses en artículos de las categorías de belleza, cocina, hogar, moda, entre otras.

Además, al pagar con determinadas tarjetas se pueden acceder a bonificaciones y ofertas especiales como:

  • Banamex: 10% de bonificación + 12 o 15 meses sin intereses
  • Santander: 10% de descuento. Código: DEBITOSAN
  • Banorte: 15% de bonificación + 6, 9, o 12 meses sin intereses
  • Didi Card: 15% de bonificación + 3,6, 9 o 12 meses sin intereses
  • Afirme: 10% de bonificación + 6, 9 o 12 meses sin intereses
  • Falabella: 10% de bonificación + 12 meses sin intereses
  • Hey, Banco: 10% de bonificación + 3,6, 9 o 12 meses sin intereses
Sorprende a mamá con un regalo este 10 de mayo. Foto: Cortesía
Sorprende a mamá con un regalo este 10 de mayo. Foto: Cortesía

¿Cuáles productos entran en la promoción de Amazon?

Si bien, entran los productos de las categorías mencionadas, destacan algunos en la selección principal de Amazon. Algunas recomendaciones disponibles en la plataforma son:

Belleza

  • Nivea Rutina Skin Glow: Tónico Exfoliante Glow | Compra aquí
  • Amazon Belleza Premium | Caja de Colección Día de las Madres 2026 | Compra aquí
  • Shark, Máscara de Luz Led CryoGlow | Compra aquí
  • Kit Garnier Las Favoritos del Mariana | Compra aquí
  • L'Oréal Paris Revitalift Laser Kit rutina completa | Compra aquí

Ropa, calzado, joyería y más

Descubre las últimas ofertas en la plataforma. Foto: Unsplash
Descubre las últimas ofertas en la plataforma. Foto: Unsplash

Hogar

  • Levoit Purificador de aire para alergias en el hogar | Compra aquí
  • Vivilumens - Reloj despertador de salida del sol | Compra aquí
  • LEGO® Icons 10280 Ramo de Flores Artificiales | Compra aquí
  • Raganet Espejo Redondo con Luz LED | Compra aquí

Audio, celulares, tablets y más

Elegir el mejor regalo para mamá es sencillo al explorar plataformas de comercio digital y, sobre todo, estar pendiente de las ofertas especiales en fechas como el 10 de mayo.

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