El magnesio se ha convertido en uno de los suplementos más buscados en México, especialmente entre quienes buscan mejorar el sueño, reducir el estrés o combatir el cansancio.

Pero hay un problema: no todos los tipos de magnesio funcionan igual. De hecho, elegir mal puede hacer que no notes ningún beneficio, aunque lo tomes todos los días.

Si te has preguntado qué tipo de magnesio es mejor, para qué sirve el magnesio o cuál comprar en 2026, esta guía en Descubre y Compra te explica todo lo que necesitas saber para tomar una decisión informada.

¿Para qué sirve el magnesio y por qué deberías tomarlo?

El magnesio participa en más de 300 funciones dentro del organismo. Está directamente relacionado con el sistema nervioso, la función muscular y la producción de energía, lo que explica por qué su deficiencia puede generar síntomas como fatiga, ansiedad, insomnio o calambres.

Existen diferentes tipos de magnesio, como citrato, glicinato y óxido, cada uno con beneficios específicos. Foto: Freepik

Ante esto, los suplementos se han convertido en una solución cada vez más común. Pero aquí es donde entra la gran diferencia: el tipo de magnesio que eliges determina el efecto que tendrás.

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Treonato de magnesio: enfoque, memoria y salud cerebral

El treonato de magnesio —también conocido como L-treonato— es una de las formas más recientes y estudiadas del mineral, y se ha popularizado por su relación con la función cognitiva.

A diferencia de otros tipos, el treonato tiene la capacidad de atravesar con mayor facilidad la barrera hematoencefálica, lo que significa que puede influir directamente en el cerebro. Por eso, suele asociarse con mejoras en la memoria, la concentración y la claridad mental.

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En la práctica, es una opción que ha llamado la atención de estudiantes, profesionales y personas que buscan mantenerse enfocadas durante el día. No tiene el efecto relajante del glicinato ni el impacto digestivo del citrato; su enfoque es más específico: el rendimiento cognitivo.

Eso sí, también suele ser uno de los suplementos más costosos dentro de las distintas formas de magnesio, y sus efectos pueden ser más sutiles o progresivos, dependiendo de cada persona.

Glicinato de magnesio: el mejor para dormir y reducir la ansiedad

El glicinato de magnesio es uno de los más recomendados, especialmente para quienes buscan mejorar el sueño o reducir el estrés.

Se trata de una forma de magnesio unida a glicina, un aminoácido que tiene efectos calmantes sobre el sistema nervioso. Esto permite que el cuerpo lo absorba con mayor facilidad y, al mismo tiempo, favorece la relajación.

A diferencia de otros tipos, no suele causar molestias digestivas, por lo que es ideal para consumo diario. Por eso, muchas personas lo incorporan en su rutina nocturna cuando buscan dormir mejor o disminuir la ansiedad.

Citrato de magnesio: el más usado para la digestión

El citrato de magnesio es probablemente uno de los más conocidos. Su principal característica es su efecto sobre el sistema digestivo.

Al combinarse con ácido cítrico, esta forma de magnesio ayuda a atraer agua al intestino, lo que facilita el tránsito intestinal. Por eso se utiliza con frecuencia en casos de estreñimiento leve.

Sin embargo, ese mismo efecto hace que no sea la mejor opción para quienes solo buscan relajarse o mejorar el sueño. Su uso debe ser más específico, dependiendo de la necesidad.

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Malato de magnesio: energía y combate al cansancio

El malato de magnesio se ha popularizado entre personas que experimentan fatiga constante o niveles bajos de energía.

Está compuesto por ácido málico, una sustancia involucrada en la producción de energía a nivel celular. Por eso, suele recomendarse en casos de cansancio crónico o para quienes tienen un estilo de vida activo.

A diferencia del glicinato, no tiene un efecto relajante marcado, sino más bien un impacto en el rendimiento y la energía diaria.

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Cloruro de magnesio: la opción más accesible

El cloruro de magnesio es una de las formas más económicas y fáciles de encontrar.

Suele utilizarse como suplemento general para apoyar el sistema inmune o complementar la ingesta diaria de este mineral. Sin embargo, no siempre es la opción más cómoda, ya que su sabor puede ser fuerte y su absorción no es tan eficiente como otras formas más modernas.

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Aun así, sigue siendo una alternativa válida para quienes buscan una opción accesible.

Entonces, ¿cuál es el mejor magnesio?

No existe un único “mejor magnesio”, y esa es precisamente la clave de esta tendencia.

El glicinato destaca para el descanso y la ansiedad; el citrato, para la digestión; el malato, para la energía; y el cloruro, como opción general.

El error más común es elegir sin entender estas diferencias, lo que lleva a pensar que el suplemento “no funciona”.

Dónde comprar magnesio en México

Hoy en día, es posible encontrar diferentes tipos de magnesio en plataformas como iHerb, Amazon o Mercado Libre, donde la variedad y los precios cambian según la marca y la calidad.

Más allá del lugar de compra, lo importante es verificar el tipo de magnesio, la dosis y la confiabilidad del producto.