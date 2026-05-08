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Nezahualcóyotl, Méx.- Con el objetivo de reordenar el instalado sobre Avenida Texcoco, autoridades de la y del municipio de firmaron un convenio de colaboración con líderes de comerciantes.

El acuerdo contempla acciones relacionadas con manejo de residuos sólidos, recuperación de espacios comunes y regulación de actividades comerciales en la zona limítrofe entre ambas demarcaciones.

La finalidad es regular actividades en la vía pública y atender problemas de basura, iluminación, así como la ocupación de espacios públicos.

El acuerdo contempla acciones relacionadas con manejo de residuos sólidos, recuperación de espacios comunes y regulación de actividades comerciales. Foto: Especial
El acuerdo contempla acciones relacionadas con manejo de residuos sólidos, recuperación de espacios comunes y regulación de actividades comerciales. Foto: Especial

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“La utilización del espacio público no puede estar negada a nadie, pero sí necesitamos poner orden, establecer horarios y responsabilidades que nos ayuden a mantener limpias nuestras calles”, declaró la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz.

Durante el encuentro participaron el director de Prevención del Delito de Nezahualcóyotl y comisario general de Seguridad Ciudadana, Vicente Ramírez García, además de vecinos y representantes de comerciantes.

Las autoridades señalaron que la acumulación de basura en la vía pública es uno de los principales problemas en la zona, principalmente durante la temporada de lluvias, debido a las afectaciones que provoca en el drenaje y la movilidad.

"La utilización del espacio público no puede estar negada a nadie, pero sí necesitamos poner orden", declaró la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz. Foto: Especial
"La utilización del espacio público no puede estar negada a nadie, pero sí necesitamos poner orden", declaró la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz. Foto: Especial

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Entre otras problemáticas identificadas se encuentran ocupación del camellón por vehículos particulares, disposición de residuos sólidos, venta de automóviles en la vía pública, venta de bebidas alcohólicas, daños en infraestructura vial y falta de luminarias.

El convenio establece reforzar la recolección de residuos, retirar depósitos de llantas, cascajo, colchones y sanitarios, además de mejorar iluminación y espacios públicos.

También plantea prohibir la venta de bebidas alcohólicas en el tianguis y recuperar áreas destinadas a actividades recreativas y de seguridad.

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Las acciones abarcarán zonas cercanas a las colonias Juan Escutia, Poseedores, La Valenciana, Santa Marta Norte, El Salado y Ermita Zaragoza.

vr/r

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