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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso, con incremento de nublados después del mediodía, para este martes 16 de junio en la Ciudad de México.
Se esperan intervalos de chubascos y lluvias fuertes puntuales con actividad eléctrica y caída de granizo.
Particularmente, entre las 14:00 y las 19:00 horas se prevén lluvias fuertes con caída de granizo de forma generalizada en la capital; así como vientos con rachas fuertes en el poniente, sur y oriente de la CDMX, entre las 13:00 y las 19:00 horas.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 26° Celsius, mientras que la mínima será de 16° Celsius.
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mahc/LL
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