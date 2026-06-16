Metrópoli | 16-06-26 | 10:04 | Actualizada | 16-06-26 | 10:04 |

La () prevé ambiente caluroso, con incremento de nublados después del mediodía, para este martes 16 de junio en la Ciudad de México.

Se esperan intervalos de chubascos y lluvias fuertes puntuales con actividad eléctrica y caída de granizo.

Particularmente, entre las 14:00 y las 19:00 horas se prevén lluvias fuertes con caída de granizo de forma generalizada en la capital; así como vientos con rachas fuertes en el , entre las 13:00 y las 19:00 horas.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 26° Celsius, mientras que la mínima será de 16° Celsius.

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mahc/LL

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