La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso, con incremento de nublados después del mediodía, para este martes 16 de junio en la Ciudad de México.

Se esperan intervalos de chubascos y lluvias fuertes puntuales con actividad eléctrica y caída de granizo.

Particularmente, entre las 14:00 y las 19:00 horas se prevén lluvias fuertes con caída de granizo de forma generalizada en la capital; así como vientos con rachas fuertes en el poniente, sur y oriente de la CDMX, entre las 13:00 y las 19:00 horas.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 26° Celsius, mientras que la mínima será de 16° Celsius.

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Después del mediodía, se prevé ambiente #caluroso, incremento de nublados, intervalos de chubascos y algunas #lluvias fuertes puntuales con actividad #eléctrica y posible caída de #granizo. #Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.



🌡#TemperaturaMáxima: 26 °C.… pic.twitter.com/l6mG9GtjLB — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 16, 2026

mahc/LL