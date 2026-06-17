Pachuca. - Debido a las lluvias que se han registrado en Hidalgo, uno de los mayores daños se ha presentado en la infraestructura vial, por lo que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes mantiene 41 acciones enfocadas en la conservación de la red carretera, con un presupuesto de 480 millones de pesos, informó Julio César Rosas Chávez, residente general de Carreteras Alimentadoras.

El funcionario explicó que se contempla una importante inversión para trabajos de estabilización de taludes, construcción de obras de drenaje, muros de contención, así como labores de conservación periódica en distintos tramos carreteros.

Lee también Helicóptero de la Marina rescatará a brigadistas atrapados en la sierra de Álamos, Sonora; familiares bloquean acceso al municipio

También se incluye la construcción de los puentes Garcés Auxiliar 1 y Garcés Auxiliar 2, obras consideradas prioritarias para mantener la conectividad ante fenómenos meteorológicos.

Indicó que las lluvias provocadas por la tormenta tropical Boris generaron afectaciones en diversas carreteras, con deslaves, caída de rocas y árboles, así como acumulación de material sobre las superficies de rodamiento, lo que representa un riesgo para los automovilistas.

Señaló que la mayoría de estas incidencias ya fueron atendidas.

[Publicidad]

Asimismo, destacó que existe presencia permanente de cuadrillas de trabajo para brindar una respuesta rápida ante cualquier emergencia derivada de las condiciones climáticas.

dmrr/cr