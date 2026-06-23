La definición de la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California Sur avanzó este lunes con el registro de Milena Quiroga Romero como aspirante al proceso interno del la 4T, mediante el cual se elegirá a la persona que encabezará los trabajos de organización territorial y fortalecimiento del proyecto político en la entidad.

Con su incorporación al proceso, Quiroga planteó el inicio de una etapa enfocada en el diálogo con la ciudadanía y el trabajo de campo, por lo que anunció recorridos por los cinco municipios del estado para escuchar inquietudes, recibir propuestas y mantener contacto directo con distintos sectores sociales.

La exalcaldesa de La Paz destacó que participa como la única mujer aspirante en Baja California Sur y afirmó que asume esta responsabilidad con el compromiso de seguir contribuyendo al proyecto de transformación impulsado durante los últimos años en el país.

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Asimismo, señaló que el objetivo de esta etapa es fortalecer la organización del movimiento desde las comunidades y consolidar un trabajo colectivo basado en principios como la honestidad, los resultados y el servicio a la población.

Milena Quiroga se registra como aspirante a coordinadora estatal de Morena en BCS; iniciará gira estatal. Foto: Especial.

Quiroga dijo que la transformación se construye desde abajo, en las colonias, comunidades, rancherías, barrios, puertos y zonas rurales, con organización y cercanía permanente.

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La exalcaldesa de La Paz señaló que llega a este proceso con la experiencia de haber encabezado un gobierno municipal que enfrentó retos históricos y dejó resultados concretos en temas centrales para las familias, como agua, seguridad y atención a las causas.

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En materia de agua, recordó que durante años se dijo que el problema era imposible de resolver. Hoy, afirmó, La Paz deja encaminada la Presa El Novillo, una obra estratégica que beneficiará a más de 250 mil personas; además, el municipio monitorea el 91% de sus pozos y ha reutilizado más de 30 millones de litros de agua mediante la Línea Púrpura.

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En seguridad, destacó que La Paz recibió una corporación con enormes desafíos y hoy cuenta con la policía mejor pagada y mejor equipada de Baja California Sur, con incrementos salariales de hasta 43% para las y los elementos, además de elevar la certificación policial de 8% a 90%.

También resaltó la estrategia de atención a las causas, con la expansión de los Centros Impulso, que pasaron de 30 a más de 180 espacios activos, con una meta cercana al millón de atenciones para niñas, niños, jóvenes y familias del municipio.

dmrr/cr