Hermosillo, Sonora. - En medio de las protestas de trabajadores de la salud, derechohabientes y denuncias por el deterioro de los servicios médicos, un joven abogado logró que un juez ordenara al ISSSTE garantizar atención médica especializada a su abuela de 92 años, quien fue trasladada a un hospital privado tras obtener un amparo judicial.

Se trata de Andrés Ortega Vega, abogado de 24 años egresado de la Universidad de Sonora y autor del libro “Un Poder Sin Límites”, quien denunció públicamente las condiciones que enfrentan pacientes en el Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza” del ISSSTE en Hermosillo.

De acuerdo con Ortega Vega, su abuela permaneció internada durante varias horas en áreas con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, situación que consideró incompatible con una atención médica digna.

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Tras promover un juicio de amparo, consiguió que la paciente fuera trasladada al Hospital San José bajo un esquema de atención subrogada para recibir tratamiento urgente.

El caso surge en un contexto de creciente inconformidad dentro del sistema de salud federal en Sonora.

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Abogado logra amparo contra ISSSTE en Sonora; consigue atención privada para su abuela de 92 años en medio de crisis hospitalaria. Foto: Especial.

Durante las últimas semanas, trabajadores del ISSSTE han realizado manifestaciones para denunciar fallas en los sistemas de aire acondicionado, escasez de insumos, cancelación de cirugías y condiciones laborales adversas.

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A estas protestas se han sumado familiares de pacientes que reclaman retrasos en consultas, estudios y procedimientos médicos.

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El abogado aseguró que la situación en el hospital de Hermosillo ha provocado la suspensión de cirugías programadas durante varios días, afectando tanto a pacientes como al personal médico y de enfermería.

En mensajes difundidos en redes sociales, también cuestionó las políticas públicas en materia de salud y exigió mayores inversiones para fortalecer la infraestructura hospitalaria en la entidad.

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Abogado logra amparo contra ISSSTE en Sonora; consigue atención privada para su abuela de 92 años en medio de crisis hospitalaria. Foto: Especial.

“Todas las personas tenemos derecho a la salud”, afirmó Ortega Vega, quien además ofreció asesoría jurídica gratuita a ciudadanos que consideren vulnerado su acceso a servicios médicos por falta de medicamentos, cancelación de procedimientos o negativa de atención.

El joven profesionista ha ganado notoriedad por su actividad jurídica y académica. Es autor del libro “Un Poder Sin Límites”, obra en la que analiza los alcances del poder ejecutivo, la importancia de los contrapesos institucionales y la defensa del Estado de derecho en México.

Mientras continúan las denuncias por las condiciones de los hospitales públicos en Sonora, el caso de la adulta mayor se ha convertido en un ejemplo de cómo los tribunales pueden intervenir para garantizar el acceso a servicios médicos cuando los pacientes consideran que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados.

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dmrr/cr