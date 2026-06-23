Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) capacita a los ganaderos en tres pilares fundamentales: rentabilidad, sanidad y sustentabilidad, la promoción del uso de tecnologías para el control del gusano barrenador, nutrición en sequías, costos de producción, evaluación genética y prácticas de bienestar animal.

En Curso Taller "Manejo Eficiente de Ranchos para mejorar la Productividad", los universitarios les capacitan en la aplicación de nuevas tecnologías y las actividades que se deben realizar para fortalecer al sector ganadero del estado.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, acompañado del presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), José Guerrero Gamboa y del subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal de Tamaulipas, Cuauhtémoc Amaya García, consideró que la actividad que desarrolló la universidad es una muestra de la sinergia que existe en Tamaulipas para impulsar el sector ganadero.

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“Esto no es de una sola persona o de una sola institución, es que todos sigamos de la mano, así como lo estamos haciendo con el tema del gusano barrenador”, refirió y reiteró que la alianza institucional entre la UAT, Gobierno del Estado y la Unión Ganadera es clave para seguir adelante y hacer frente a los grandes desafíos de la ganadería tamaulipeca.

Anaya Alvarado puso a disposición de los productores la capacidad de los investigadores de la UAT, así como las alianzas que se sostienen con otras universidades para traer ponentes de clase mundial.

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“Estamos haciendo investigación aplicada en Tamaulipas. Es decir, las necesidades que cada uno de ustedes tenga en sus ranchos, nosotros las tenemos que hacer propias”, aseveró.

Asimismo elogió el papel de la ganadería de Tamaulipas como punta de lanza a nivel nacional; "invitó a los productores a aprovechar el rastro Tipo Inspección Federal (TIF) y la sala de deshueso acreditados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), que la UAT pone a su disposición para la exportación de carne", precisó.

En su momento, José Guerrero Gamboa presidente de la UGRT, agradeció al rector la disposición para organizar el curso ante la necesidad de mejorar las prácticas que hacen los ganaderos día con día en sus unidades de producción.

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A su vez, Cuautémoc Amaya García, subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal del Gobierno de Tamaulipas, habló de la importancia de compartir conocimientos técnicos y de vanguardia, además de intercambiar experiencias que permitan hacer frente a los retos actuales del sector.

El se desarrolla en las instalaciones de la UGRT y de las facultades de Ingeniería y Ciencias y de Medicina Veterinaria y Zootecnia, con la participación de especialistas de las Universidades Autónomas de Nuevo León, Estado de México y Querétaro.

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Así como de instituciones como el Consultivo Nacional de Sanidad Animal (CONASA), el Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias (COES), el Centro de Desarrollo Tecnológico FIRA, entre otros organismos.

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