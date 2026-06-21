El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, hizo un llamado a fortalecer la defensa de los ecosistemas porque, dijo, de esta manera actuales y futuras generaciones podrán contar con agua y energías limpias.

Según destacó, su administración tiene cuatro pilares de la política ambiental: ordenar, sanear, recuperar y conservar, más los proyectos de agua, energías limpias, recuperación de ecosistemas, economía circular.

El mandatario estatal dijo que los recursos naturales no son un elemento ajeno al desarrollo económico ni un tema exclusivo de especialistas, sino que son la base del crecimiento, del bienestar social y de oportunidades para futuras generaciones, en donde gobierno y sociedad deben procurar su protección.

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En su programa radiofónico Diálogos con Américo, el gobernador expresó que la sostenibilidad no puede entenderse únicamente como una política de conservación, sino como una estrategia integral para garantizar agua, energía, producción agropecuaria, turismo, inversión y bienestar social.

“Esta amplitud de recursos naturales no es que tengamos que ver cómo los conservamos, los cuidamos, los ordenamos, sino realmente son nuestro patrimonio y nuestra fuente de oportunidad”.

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“Lo que realmente se pondera o se valora; en base a esos recursos naturales y esa localización geográfica, y aprovecharlos y orientarlos correctamente, es como podemos dar una economía sostenible y sustentable para las próximas generaciones”, afirmó.

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Asimismo explicó que la política ambiental de Tamaulipas descansa sobre cuatro pilares fundamentales: ordenar, sanear, recuperar y conservar, una visión que busca generar equilibrio entre la protección de los ecosistemas y las necesidades de crecimiento económico de la entidad.

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“Lo que tenemos que ver en las administraciones es ordenar, sanear, recuperar y conservar para que ese patrimonio que tenemos de estas condiciones medioambientales y de recursos naturales en el territorio de Tamaulipas siga siendo la potencialidad para que siga el estado teniendo esta gran progresión y este gran impulso”, aseveró.

Garantizó que Tamaulipas cuenta con la fortuna de tener una gran diversidad de recursos naturales que le dan fortaleza al estado; “no es una cosa aparte a nuestra economía, nuestra economía depende de nuestras ubicaciones geográficas, las oportunidades que ellas nos dan y los recursos naturales con que se cuenta dentro de un territorio y aprovecharlos correctamente, agregó.

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“Para que tengamos mejor bienestar en las familias y en las comunidades, pero darles una regulación, un ordenamiento, recuperación y, en su momento, rehabilitación, para vivir en un equilibrio que nos permita estar sustentando y progresar”, especificó.

“Ordenar y regular la utilización correcta de nuestros recursos naturales, pero es una participación de una sociedad colaborativa y participativa. en ordenar las condiciones para que nos permita que estos recursos de los que hoy gozamos, los optimicemos y tengamos la seguridad de que vamos a dejar suficiente para las próximas generaciones”, consideró.

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Uno de los principales temas abordados fue el agua, considerada por Villarreal Anaya como uno de los recursos más importantes para el futuro del estado.

Refirió que actualmente se desarrollan proyectos estratégicos para incrementar el suministro a las ciudades, mejorar la eficiencia de las redes de distribución y fortalecer el tratamiento de aguas residuales.

Sin embargo, el crecimiento urbano y productivo obliga a una planeación responsable del recurso hídrico para evitar la sobreexplotación de acuíferos y garantizar la disponibilidad de agua para las próximas generaciones.

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“El agua es un recurso no ilimitado y el cuidado que tengamos cada uno de ellos en nuestros hogares es en beneficio seguramente de terceras personas”, añadió.

Y llamó a fortalecer una cultura ciudadana basada en el ahorro, la reutilización y el uso eficiente del agua, al considerar que la sostenibilidad sólo puede alcanzarse, mediante la participación conjunta entre gobierno y sociedad.

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“No es un asunto de gobierno, aunque el gobierno pueda ordenar y regular la utilización correcta de nuestros recursos naturales; es una participación de una sociedad colaborativa y participativa”, afirmó.

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