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Salamanca Gto.- Cinco personas murieron, dos de ellas adolescentes, y dos más fueron heridas en un ataque armado registrado la noche de este sábado en la comunidad de San Juan de Razos, en Salamanca, Guanajuato.
Pasadas las 21 :00 horas, un grupo de hombres disparó contra las víctimas que se encontraban en la calle Laureles, en las instalaciones de los campos deportivos.
Vecinos reportaron una balacera al Sistema de Emergencias 911 y pidieron ayuda para las personas heridas.
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Cuatro hombres y una mujer quedaron sin vida.
Paramédicos trasladaron a los heridos a un hospital, mientras policías municipales y del estado resguardan la escena.
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Agentes investigadores y peritos criminalistas de campo trabajaron hasta la madrugada de hoy, en el procedimiento de las escena y traslado de las personas muertas al Servicio Médico Forense.
Otros oficiales realizaron un operativo por varios rumbos en busca de los responsables de la masacre.
LL
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