En #ConlosdeCasa, David Aponte y Maite Azuela analizan con los académicos Marco Hernández y Irma Villalpando, el escándalo en el que se vio involucrada la UNAM tras las fallas y posibles trampas que se dieron durante el examen en línea para ingresar a la Máxima Casa de Estudios y lo que este caso revela sobre la crisis de la educación que se vive en México.

Descubre cómo impacta al sistema de educación superior.

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