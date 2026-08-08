Culiacán, Sin. - A causa de las fuertes lluvias que azotaron a la ciudad de Mazatlán, fue necesario cerrar el acceso al Faro; se auxilió en seis vialidades a automovilistas que se quedaron varados; se atendieron dieciséis reportes relacionados con daños a vehículos y muebles domésticos de viviendas inundadas.

El lunes pasado, producto de las lluvias, se produjo un deslave en una de las laderas del cerro del Crestón, donde se ubica el faro de Mazatlán, lo que causó daños a cinco vehículos estacionados, uno de ellos con pérdida total, y a dos personas que caminaban en ese sitio.

Oscar Roberto Osuna Tirado, coordinador municipal de Protección Civil del puerto, dijo que en un lapso de cinco horas se tuvo un acumulado de lluvia de 156 milímetros, lo que provocó el aumento de los niveles de agua en seis cruces viales de la ciudad.

En un lapso de cinco horas se tuvo un acumulado de lluvia de 156 milímetrosen un lapso de cinco horas se tuvo un acumulado de lluvia de 156 milímetros. | Foto: Especial.

Señaló que, con apoyo del ejército, en varios recorridos se atendió a conductores que quedaron varados a consecuencia de las condiciones de las vialidades que se vieron saturadas por el agua que cayó.

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El funcionario municipal destacó que se atendió 16 reportes en colonias donde se presentaron inundaciones, lo que afectó enseres domésticos en hogares y afectaciones en vehículos que se encontraban en el exterior de las viviendas.

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Osuna Tirado externó que se atendieron reportes de cinco árboles caídos y daños en el sistema de cableado del suministro de energía eléctrica a viviendas, por lo que se notificó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que atienda la emergencia.

El funcionario municipal destacó que se atendió 16 reportes en colonias donde se presentaron inundaciones. | Foto: Especial.

Comentó que la circulación vial por el Paseo del Centenario se tuvo que reducir parcialmente debido a que se tuvo un deslave en una de sus faldas y se abrió un refugio temporal para atender a familias que deben salirse de sus hogares por inundaciones.

Los cuerpos de servicio del ayuntamiento indicaron que se dan a la tarea de retirar toda la basura y desechos que se acumulan en las rejillas pluviales para evitar que haya taponamientos y el agua pueda fluir con mayor rapidez.

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JACL