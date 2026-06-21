Celaya, Gto.- El periodista Marco Israel Mancera denunció que su padre murió en una silla en el área de Urgencias del hospital del ISSSTE esperando a ser atendido por los médicos en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Describió que el viernes por la mañana en su familia vivieron la tragedia que jamás imaginaron.

“Mi papá murió esperando atención en Urgencias y…esta vez no me voy a quedar callado”, compartió en su red social.

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Explicó que su padre llegó al área de Urgencias en condiciones delicadas, en donde permaneció alrededor de tres horas esperando atención médica, sin embargo murió en una silla de la sala de espera.

Enfatizó que durante ese tiempo su estado de salud fue empeorando, mientras él y su hermana pedían ayuda constantemente.

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El reportero celayense denunció que de acuerdo con lo que le informó su familia, el médico encargado de Urgencias “habría determinado que no se trataba de una emergencia, por lo que no recibió la atención que necesitaba en ese momento”.

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Explicó que su hermana, quien acompañó a su progenitor, le dijo que recibió “un trato déspota y poco humano por parte del personal médico”.

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Dijo que fue una urgencia que necesitaba ser atendida.

“Mi papá no tenía por qué pasar por eso. Mi hermana no tenía por qué vivir ese momento de desesperación buscando ayuda para su papá y sintiendo que nadie la escuchaba”, matizó.

Dijo que la atención llegó cuando ya no había nada que hacer. Toda el área de Urgencias se movilizó cuando mi papá ya había fallecido.

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Dijo tener testigos de ciudadanos que han vivido experiencias similares en el ISSSTE y de personal de la institución que refiere que el “servidor público” es un tipo violento y egoísta.

Reporteros de diversos medios dieron muestras de solidaridad a Marco Israel por el fallecimiento de su papá Irineo Jesús Mancera y repudiaron la negligencia médica en el ISSSTE de Celaya.

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“Compartimos tu indignación y dolor por la conducta inapropiada del personal del ISSSTE que trajo como consecuencia el fallecimiento de tu padre, y que refleja la cara más siniestra de las instituciones de salud”, expresó GruperronaRadio TvCelaya.

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