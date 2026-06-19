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Hermosillo. - El Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza” del ISSSTE volvió a registrar una falla eléctrica este viernes tras la presunta explosión de un transformador, dejando sin energía eléctrica y sin aire acondicionado a diversas áreas del nosocomio.
El incidente ocurre en un hospital que atiende a más de 200 mil derechohabientes y que en las últimas semanas ha estado sumergido en polémica por denuncias de trabajadores, pacientes y sindicatos debido a problemas de infraestructura, inundaciones, fallas en los sistemas de climatización y deficiencias operativas que, advierten, ponen en riesgo la atención médica.
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Durante una protesta del Movimiento Sonorense de Trabajadores de la Educación frente al Centro de Gobierno Federal, manifestantes informaron que el hospital se encontraba sin servicio eléctrico.
“El último informe que tenemos es que el hospital está sin luz y sin aire acondicionado”, señalaron los inconformes, quienes insistieron en que las autoridades deben evaluar el traslado de pacientes a otras instituciones médicas para evitar una emergencia mayor.
Derechohabientes y personal del hospital reportaron que antes del apagón se escuchó una explosión y posteriormente se observó humo en el área donde se ubica parte de la infraestructura eléctrica. Minutos después entró en operación la planta de emergencia para mantener funcionando únicamente las áreas consideradas críticas.
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La nueva contingencia ocurre apenas dos semanas después de que pacientes y trabajadores reportaran fallas en el suministro eléctrico y en el sistema de aire acondicionado, afectando consultorios, áreas de hospitalización y espacios donde permanecían pacientes en recuperación de cirugías.
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Las fallas recurrentes han derivado en protestas de trabajadores y derechohabientes, quienes exigen una intervención integral en el Hospital Fernando Ocaranza. Organizaciones sindicales incluso han solicitado la participación del Gobierno federal y la realización de una visita presidencial para constatar el estado de las instalaciones.
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El ISSSTE no ha informado oficialmente sobre las causas de la falla registrada este viernes ni sobre el tiempo estimado para restablecer completamente los servicios afectados.
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