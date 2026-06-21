Aguascalientes, Ags.- Las lluvias intensas registradas la noche de este sábado y madrugada de hoy domingo provocaron afectaciones en las ciudades de Aguascalientes, Jesús María y Rincón de Romo, y colapsaron los bulevares y avenidas, en donde vehículos fueron cubiertos por el agua y familias completas se quedaron atrapadas.

El mayor impacto se suscitó en la capital, por lo que elementos de Bomberos y Protección Civil trabajaron por horas en el rescate de personas que se quedaron varadas en diversos rumbos de la capital y zona metropolitana.

Dieron auxilio a ocupantes de autos varados en las colonias Parques Industrial del Valle de Aguascalientes, San Francisco de los Romo, en el paso a desnivel del primer anillo y Salida a Zacatecas.

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Las caída de agua desbordó algunos cauces y concentró el agua en las avenidas.

Lluvias colapsan vialidades en Aguascalientes. Foto: Especial

Gobierno del Estado informó que corporaciones de seguridad de diversos municipios mantienen un operativo coordinado para brindar apoyo y atender de manera oportuna a quienes lo necesitan.

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Durante la madrugada, en un comunicado, recomendó a la población que si no es necesario salir, se evite circular por las zonas inundadas y se siga la información en los canales oficiales.

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La Secretaría de Seguridad Pública Municipal detalló que elementos de Policía Vial atendieron a las personas que iban en 42 vehículos que se quedaron atorados, y realizaron 18 cierres de vialidades para evitar riesgos a los conductores y peatones.

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Durante la contingencia, policías municipales trasladaron a sus hogares a familias completas, mujeres y menores de edad, que no podían desplazarse por la tormenta y anegaciones.

LL