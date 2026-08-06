Desde el primer minuto, Cruz Azul dejó claro que estaba decidido a ganar. Con una salida intensa y una contundencia que sorprendió a su rival, el conjunto celeste encontró el camino al gol prácticamente en su primera llegada al área, marcando el rumbo de un partido intenso.

Ante un Philadelphia Union que lo intentó y logró buenos momentos sobre el terreno de juego, los dirigidos por Joel Huiqui ofrecieron una muestra de carácter para firmar una valiosa victoria por (1-0) en la Leagues Cup.

El gol que abrió el marcador llegó prácticamente desde el vestidor. Apenas al minuto 3, José Paradela aprovechó un preciso servicio de Omar Campos y, con un potente disparo, venció al guardameta rival para adelantar a Cruz Azul y encender de inmediato el ánimo de la afición celeste.

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La anotación tempranera representó un duro golpe para el Philadelphia Union. Dueño de la posesión y del ritmo de juego, el conjunto mexicano controló las acciones durante gran parte de la primera mitad, moviendo el balón con paciencia y obligando al cuadro de la MLS a perseguirlo constantemente.

¡Qué golazo de la Maquinola! 🔥



Zapatazo poderoso de Paradela para abrir el marcador en favor de @CruzAzul. 🚂#LMXLC2026 | #CAZ | #J1



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La Máquina fue el equipo que más insistió al ataque e incluso llegó a celebrar un segundo gol, aunque la acción terminó invalidada por posición adelantada.

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Con la obligación de reaccionar, Philadelphia Union regresó al terreno de juego con una postura mucho más agresiva en la segunda mitad. El conjunto estadounidense adelantó líneas y comenzó a generar peligro constante sobre la portería defendida por Kevin Mier, obligando a Cruz Azul a replegarse por momentos.

Los minutos finales estuvieron cargados de tensión para la escuadra celeste. Replegado en su propio campo y defendiendo la ventaja obtenida desde el arranque, Cruz Azul encontró en Kevin Mier a su figura, luego de que el guardameta apareciera con una intervención providencial para evitar la anotación que habría cambiado el rumbo del encuentro.

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Philadelphia luchó hasta el último instante, pero la sólida resistencia mexicana terminó por imponerse, sellando la victoria.