LA PAZ, BCS.,24 de junio. — Baja California Sur registró este miércoles nuevos apagones que afectaron a por lo menos una veintena de colonias de los municipios de La Paz, Los Cabos y Comondú, en una jornada con temperaturas que rondan los 40 grados centígrados y a pocas semanas de que inicie el periodo de mayor demanda eléctrica del verano.

Los cortes en el suministro comenzaron alrededor de las 14:00 horas y, en algunas zonas, se prolongaron por más de dos horas. Hasta esta tarde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha informado las causas de las interrupciones ni el número de usuarios afectados.

No obstante, según los reportes de los propios usuarios en redes sociales, en La Paz, las principales afectaciones se concentraron en colonias del sur de la ciudad, entre ellas Indeco, La Fuente, El Cardoncito, La Pitahaya y Fidepaz, donde vecinos reportaron la suspensión del servicio.

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En el municipio de Los Cabos también se registraron interrupciones en distintas colonias de San José del Cabo y Cabo San Lucas, incluso desde la noche del martes, de forma intermitente. Mientras que habitantes de Comondú reportaron también cortes este miércoles.

Los apagones ocurrieron en una jornada en la que las temperaturas alcanzan los 40 grados centígrados, según reportes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en distintas zonas de la entidad. Esto incrementó la preocupación entre la población por el impacto de las altas temperaturas, en viviendas, comercios y personas vulnerables.

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En redes sociales, usuarios expresaron inquietud porque las interrupciones comenzaron incluso antes del periodo de mayor consumo eléctrico, cuando en Baja California Sur las temperaturas suelen superar los 42 grados durante julio y agosto y aumenta considerablemente la demanda por el uso de sistemas de aire acondicionado.

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Algunos ciudadanos también manifestaron preocupación debido a que los cortes ocurrieron horas antes del partido de la Selección Mexicana frente a República Checa en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Expresaron inquietud ante la posibilidad de nuevas interrupciones durante la transmisión.

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Los cortes de este miércoles son la segunda jornada de afectaciones generalizadas registrada en menos de un mes.

A finales de mayo también se reportaron interrupciones del suministro eléctrico en colonias de La Paz y Los Cabos, donde el servicio permaneció suspendido hasta por dos horas en distintos sectores.

dmrr/cr