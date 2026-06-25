Zacatecas.- Después del triunfo de la Selección Mexicana contra Chequia al lograr un marcador de 3-0, cientos de aficionados salieron a las calles en sus vehículos y llegaron en caravana al Centro Histórico de la capital de Zacatecas, para festejar con algarabía.

Ataviados de playeras verdes, con sombreros, matracas y música fue arribando la caravana improvisada hasta la zona centro, de pronto, la gente fue arribando y caminando hasta llegar a Plaza de Armas y concentrarse en La Alameda.

En todo el trayecto fue algarabía y coreando el Cielito Lindo, así como vítores a México, mientras ondeaban banderas tricolores, además de bailar al ritmo de La Chona, aunque entre las consignas también gritaban: “El que no brinque es Monreal”, en relación al gobernador David Monreal Ávila.

Aspectos de la celebración de la afición en Zacatecas. Foto: Diana Valdez

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Un grupo de aficionados se concentraban en rodear vehículos y los balanceaban, pero sin causar conflictos con los conductores, porque eran parte de la misma caravana que salió a festejar.

El lugar de concentración de los festejos, se mantienen vigilados con patrullas de la Policía Estatal, cuyas unidades se colocaron cerca del lugar, de forma preventiva, pero, hasta el momento no se han reportado ningún incidente ni disturbio.

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Por su parte, el gobernador y su gabinete se reunieron para ver el partido, vestidos con la camiseta verde y por la noche subieron un video de cómo festejaron los tres goles de la Selección Mexicana.

Aspectos de la celebración de la afición en Zacatecas. Foto: Diana Valdez

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