La Selección Mexicana quiere seguir haciendo historia en esta Copa del Mundo 2026, esta noche frente a la República Checa en el estadio Ciudad de México.

El Tricolor, ya clasificado a los Dieciseisavos de Final, quiere cerrar su Fase de Grupos con tres victorias, algo que nunca han conseguido en la historia de los Mundiales. Sudáfrica (2-0) y Corea del Sur (1-0) son los triunfos mexicanos.

Lee también César Ramos impone récord para el arbitraje mexicano en Copas del Mundo

En este Mundial 2026 ya terminaron con la malaria de no ganar en duelos inaugurales, por fin pudieron ganar un partido de Copa del Mundo fuera de la Ciudad de México y hoy quieren hilar tres victorias.

México nunca ha perdido un partido de Mundial en el Coloso de Santa Úrsula y hoy buscan alargar esa racha ante el combinado europeo, que se juega su boleto a la siguiente ronda.

Lee también Atlante sorprende con fichaje viral del "Pato Merlín" tras su regreso a Liga MX

[Publicidad]

Son cuatro jugadores los que no han tenido minutos en este Mundial y hoy algunos podrían recibir su oportunidad. Guillermo Martínez, Mateo Chávez, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo.

Sigue aquí todas las acciones del México vs República Checa

Universal Deportes 06:30 PM Ya calientan en la cancha Los 22 futbolistas realizan el calentamiento en el Estadio Ciudad de México





Universal Deportes 06:05 PM Guillermo Martínez va de titular El atacante de Pumas recibe la confianza de Javier Aguirre

Universal Deportes 05:47 PM Guillermo Ochoa será banca Guillermo Ochoa será suplente ante Chequia

Universal Deportes 05:11 PM ¿Qué futbolistas mexicanos no han jugado en la Copa del Mundo 2026? Guillermo Martínez, Mateo Chávez, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo

