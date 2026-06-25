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La Selección Mexicana quiere seguir haciendo historia en esta Copa del Mundo 2026, esta noche frente a la República Checa en el estadio Ciudad de México.
El Tricolor, ya clasificado a los Dieciseisavos de Final, quiere cerrar su Fase de Grupos con tres victorias, algo que nunca han conseguido en la historia de los Mundiales. Sudáfrica (2-0) y Corea del Sur (1-0) son los triunfos mexicanos.
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En este Mundial 2026 ya terminaron con la malaria de no ganar en duelos inaugurales, por fin pudieron ganar un partido de Copa del Mundo fuera de la Ciudad de México y hoy quieren hilar tres victorias.
México nunca ha perdido un partido de Mundial en el Coloso de Santa Úrsula y hoy buscan alargar esa racha ante el combinado europeo, que se juega su boleto a la siguiente ronda.
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Son cuatro jugadores los que no han tenido minutos en este Mundial y hoy algunos podrían recibir su oportunidad. Guillermo Martínez, Mateo Chávez, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo.
Sigue aquí todas las acciones del México vs República Checa
Universal Deportes 06:30 PM
Ya calientan en la cancha
Los 22 futbolistas realizan el calentamiento en el Estadio Ciudad de México
Universal Deportes 06:05 PM
Guillermo Martínez va de titular
El atacante de Pumas recibe la confianza de Javier Aguirre
Universal Deportes 05:47 PM
Guillermo Ochoa será banca
Guillermo Ochoa será suplente ante Chequia
Universal Deportes 05:11 PM
¿Qué futbolistas mexicanos no han jugado en la Copa del Mundo 2026?
Guillermo Martínez, Mateo Chávez, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo
Universal Deportes 05:08 PM
¿Quién será el árbitro del partido?
El árbitro para el México vs Chequia es: Yael Falcón Pérez de Argentina
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