Toluca, Estado de México.- Y la Plaza de los Mártires se cimbró, cuando los miles de aficionados corearon al unísono: “México” “México” en el momento que escucharon el silbatazo de inicio del partido entre la Selección Mexicana y la Chequia.

El lleno era total en este emblemático espacio de la capital mexiquense, donde reinó la alegría, la convivencia la pasión futbolera. Entre porras, banderas y camisetas se efectuó verbena mundialista.

Familias completas, grupos de amigos y visitantes de distintas regiones siguieron cada jugada del encuentro, a través de la megapantalla, mientras los gritos de “¡México, México!” acompañaban cada jugada del conjunto nacional.

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Además de disfrutar de la transmisión, niñas y niños participaron en retas de futbol y actividades recreativas. Foto: Especial.

Además de disfrutar de la transmisión, niñas y niños participaron en retas de futbol y actividades recreativas organizadas en el lugar. Las dinámicas deportivas y el ambiente familiar permitieron que personas de todas las edades vivieran una experiencia mundialista más allá de los 90 minutos de juego.

La Plaza de los Mártires es uno de los 14 Destinos Futboleros habilitados por el Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez (Morena), en plazas públicas de municipios como Teotihuacán, Valle de Bravo, Malinalco, San Martín de las Pirámides y Otumba.

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Estos espacios se han convertido en puntos de encuentro para que miles de mexiquenses disfruten de los partidos de la Selección Mexicana en un entorno seguro, gratuito y familiar.

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