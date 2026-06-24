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Toluca, Estado de México.- Óscar Guzmán Aragón, quien se desempeñó como Subsecretario de Administración del Gobierno del Estado de México durante la administración de Alfredo del Mazo, fue detenido en el Residencial Condado del Valle, en Metepec.
Guzmán Aragón, está presuntamente relacionado con una red de venta de plazas dentro de la administración pública estatal esto de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones.
De acuerdo con fuentes al interior de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se liberaron al menos nueve órdenes de aprehensión tras una serie de investigaciones por la venta de plazas de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México.
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Se espera que en las próximas horas los detenidos lleguen al edificio central de la Fiscalía mexiquense para ser certificados.
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jecg/cr
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