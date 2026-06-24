Metrópoli | 24-06-26 | 19:21 | Actualizada | 24-06-26 | 19:21 |

Desde la Sala de Crisis de la SSC, la Jefa de Gobierno, , junto con su , da seguimiento al desarrollo de las concentraciones previo al partido de México contra Chequia.

Clara Brugada. Foto: Especial
Clara Brugada. Foto: Especial

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El secretario de Gobierno, , informó que siguen trabajando por una jornada segura y de alegría, por lo que su equipo mantiene el despliegue operativo en Paseo de la Reforma para decomisar bebidas alcohólicas y supervisar que no se ingresen botellas o latas para su venta o consumo.

vr/cr

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