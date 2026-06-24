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Desde la Sala de Crisis de la SSC, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, junto con su gabinete, da seguimiento al desarrollo de las concentraciones previo al partido de México contra Chequia.
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El secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que siguen trabajando por una jornada segura y de alegría, por lo que su equipo mantiene el despliegue operativo en Paseo de la Reforma para decomisar bebidas alcohólicas y supervisar que no se ingresen botellas o latas para su venta o consumo.
FOTOS y VIDEOS Una marea tricolor inunda las calles de la CDMX; el rugido de la afición invade la capital del país
vr/cr
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