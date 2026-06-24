Mientras el ambiente futbolero comienza a calentarse en diferentes puntos de la Ciudad de México, previo al partido entre México y Chequia, en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, apareció Osito, un perro que acompaña diariamente a su dueño, Jorge, en sus jornadas de trabajo y que, con su singular atuendo tricolor, llama la atención de las personas.

Vestido con la playera de la Selección Mexicana, una gorra, lentes oscuros y una pequeña mochila de repartidor, Osito viaja cómodamente en una canastilla adaptada en la parte trasera de la bicicleta de Jorge, su dueño, quien se dedica a la distribución de artículos de limpieza.

“Desde que empezó a acompañarme la gente lo reconoce. Muchos se acercan a saludarlo y a tomarse una foto. Él ya está acostumbrado y le gusta que le den cariño”, comenta Jorge mientras acomoda la bicicleta para continuar su recorrido en medio de los aficionados y el operativo.

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El pequeño perrito lleva un mensaje que se ha convertido en una especie de lema para quienes lo encuentran en su trayecto. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Osito alimenta a la ciudadanía con optimismo

Además de su peculiar vestimenta, Osito lleva un mensaje que se ha convertido en una especie de lema para quienes lo encuentran en su trayecto: “¡Ánimo! Hoy es un buen día para sonreír”.

“Venía un poco estresada por el tráfico y de repente lo vi pasar. Me sacó una sonrisa inmediatamente. Son detalles que cambian el día”, relata Mariana López, una automovilista que se detuvo unos segundos para admirar al perro.

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Desde hace más de dos años, el can se ha vuelto un personaje conocido entre quienes recorren distintas vialidades de la ciudad.

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Osito viaja cómodamente en una canastilla adaptada en la parte trasera de la bicicleta de Jorge, su dueño. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Carlos Hernández, un estudiante que transitaba por la zona, aseguró que la presencia de Osito se ha vuelto una tradición. “Ya lo he visto varias veces. Siempre va muy elegante y la verdad es imposible no sonreír cuando pasa. Se ha convertido en una especie de mascota de la calle”.

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Mientras Jorge continúa con sus entregas, Osito sigue acumulando admiradores.

🐶🐾 Osito es un perrito que se convirtió en una de las mascotas mundialistas que acompaña a Jorge a trabajar



El perrito lleva más de dos años interactuando con la gente que queda cautivada con la imagen del can#VIDEO: @JCWilliams54 | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/0owP1mGPFQ — El Universal (@El_Universal_Mx) June 24, 2026

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