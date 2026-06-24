Pese a la fuerte lluvia que azotó al Centro Histórico de la Ciudad de México, decenas de aficionados disfrutaron el México vs Chequia en la Avenida 5 de mayo, en donde –a diferencia de encuentros pasados– lució sin alcohol.

Derivado de que el Fan Fest de la FIFA –instalado en el Zócalo– se encontraba en su máxima capacidad, los aficionados tuvieron que optar por las pantallas instaladas en varias de las calles del Centro Histórico.

Sobre la Avenida 5 de mayo, los mexicanos se congregaron en la pantalla que transmitía el partido, misma que estaba resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes se encargaban de negar el acceso al Zócalo.

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Aficionados tuvieron que optar por las pantallas instaladas en varias de las calles del Centro Histórico. Foto: Leonardo Lugo / EL UNIVERSAL

Con sombrillas e impermeables, la gente vio el partido de la selección mexicana, que se enfrentó contra Chequia en el Estadio Ciudad de México.

En comparación con semanas pasadas, en la pantalla ubicada entre 5 de mayo e Isabel la Católica, no se vio a los aficionados consumir alcohol en el lugar, debido a la Ley Seca implementada por el Gobierno de Clara Brugada.

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