Con banderas, sombreros de charro, máscaras de luchador y el sonido constante de trompetas, la afición mexicana se reunió en el Monumento a la Revolución para disfrutar de la transmisión del partido entre México y Chequia en el Estadio Ciudad de México.

Desde las 16:30 horas, los aficionados comenzaron a llegar a la explanada con la intención de conseguir un lugar cercano a las pantallas y seguir de cerca las acciones del encuentro.

Alberto Cortés y Madi Hernández llegaron con máscaras de luchador, una azul y otra negra para apoyar a la Selección Mexicana.

Aseguró que planeaban continuar los festejos en el Ángel de la Independencia en caso de una victoria o pérdida. Foto: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL.

Lee también "Osito", el perrito mundialista, llega a inmediaciones del Estadio Ciudad de México; vestido con playera de la Selección Mexicana, roba corazones

Los amigos señalaron que el futbol y la lucha libre son dos de las tradiciones que más los representan como mexicanos.

"Venimos con toda la actitud para apoyar a México; queremos que gane y que la gente disfrute del ambiente porque se siente una energía muy bonita", comentó Alberto Cortés.

[Publicidad]

Madi Hernández aseguró que la experiencia de ver el partido acompañada de otros aficionados hace que el encuentro sea más emocionante.

Lee también FOTOS y VIDEOS Una marea tricolor inunda las calles de la CDMX; el rugido de la afición invade la capital del país

Aseguró que planeaban continuar los festejos en el Ángel de la Independencia en caso de una victoria o pérdida. Foto: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL.

"No es lo mismo verlo en casa que estar rodeada de tanta gente apoyando al mismo equipo" dijo.

[Publicidad]

César Rojas acudió al lugar portando un sombrero de charro para ver con orgullo a él Tri.

Aseguró que planeaban continuar los festejos en el Ángel de la Independencia en caso de una victoria o pérdida por parte del equipo mexicano.

Lee también Venden hasta en 550 pesos playeras de la Selección afuera del Fan Fest del Zócalo; ofrecen "calidades"

[Publicidad]

Señaló que decidió acudir al Monumento a la Revolución porque considera que es uno de los mejores puntos de reunión para vivir el ambiente futbolero en la capital y convivir con otros seguidores de la selección.

"Cuando juega México siempre trato de salir a verlo con más gente. Gane o pierda, el ambiente que se arma aquí vale mucho la pena" comentó.

Carlos y Caroline, una pareja que llegó al lugar con banderas mexicanas colocadas sobre la espalda se sumó a los festejos previos al partido, brincando en los momentos de más tensión, llevándose las manos a la cabeza y gritando para apoyar al equipo.

[Publicidad]

Aficionados señalaron que disfrutan asistir juntos a este tipo de eventos y compartir su afición por el futbol. Foto: Aranxta Meave / EL UNIVERSAL.

Lee también Aficionados desafían la "Ley Seca" en el Centro; precopean en las calles antes de entrar al Fan Fest del Zócalo

Ambos señalaron que disfrutan asistir juntos a este tipo de eventos y compartir su afición por el futbol.

"Nos gusta mucho venir a apoyar a México; además de ver el partido, es una buena oportunidad para convivir y pasar tiempo juntos en un ambiente muy alegre", señalaron.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr