Metrópoli | 24-06-26 | 20:45 | Arantxa Meave | Actualizada | 24-06-26 | 20:45 |

Con banderas, sombreros de charro, máscaras de luchador y el sonido constante de trompetas, la se reunió en el Monumento a la Revolución para disfrutar de la transmisión del partido entre en el Estadio Ciudad de México.

Desde las 16:30 horas, los aficionados comenzaron a llegar a la explanada con la intención de conseguir un lugar cercano a las pantallas y seguir de cerca las acciones del encuentro.

Alberto Cortés y Madi Hernández llegaron con máscaras de luchador, una azul y otra negra para apoyar a la Selección Mexicana.

Aseguró que planeaban continuar los festejos en el Ángel de la Independencia en caso de una victoria o pérdida. Foto: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL.
Aseguró que planeaban continuar los festejos en el Ángel de la Independencia en caso de una victoria o pérdida. Foto: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL.

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Los amigos señalaron que el futbol y la lucha libre son dos de las tradiciones que más los representan como mexicanos.

"Venimos con toda la actitud para apoyar a México; queremos que gane y que la gente disfrute del ambiente porque se siente una energía muy bonita", comentó Alberto Cortés.

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Madi Hernández aseguró que la experiencia de ver el partido acompañada de otros aficionados hace que el encuentro sea más emocionante.

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Aseguró que planeaban continuar los festejos en el Ángel de la Independencia en caso de una victoria o pérdida. Foto: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL.
Aseguró que planeaban continuar los festejos en el Ángel de la Independencia en caso de una victoria o pérdida. Foto: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL.

"No es lo mismo verlo en casa que estar rodeada de tanta gente apoyando al mismo equipo" dijo.

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César Rojas acudió al lugar portando un sombrero de charro para ver con orgullo a él Tri.

Aseguró que planeaban continuar los festejos en el Ángel de la Independencia en caso de una victoria o pérdida por parte del equipo mexicano.

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Señaló que decidió acudir al Monumento a la Revolución porque considera que es uno de los mejores puntos de reunión para vivir el ambiente futbolero en la capital y convivir con otros seguidores de la selección.

"Cuando juega México siempre trato de salir a verlo con más gente. Gane o pierda, el ambiente que se arma aquí vale mucho la pena" comentó.

Carlos y Caroline, una pareja que llegó al lugar con banderas mexicanas colocadas sobre la espalda se sumó a los festejos previos al partido, brincando en los momentos de más tensión, llevándose las manos a la cabeza y gritando para apoyar al equipo.

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Aficionados señalaron que disfrutan asistir juntos a este tipo de eventos y compartir su afición por el futbol. Foto: Aranxta Meave / EL UNIVERSAL.
Aficionados señalaron que disfrutan asistir juntos a este tipo de eventos y compartir su afición por el futbol. Foto: Aranxta Meave / EL UNIVERSAL.

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Ambos señalaron que disfrutan asistir juntos a este tipo de eventos y compartir su afición por el futbol.

"Nos gusta mucho venir a apoyar a México; además de ver el partido, es una buena oportunidad para convivir y pasar tiempo juntos en un ambiente muy alegre", señalaron.

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jecg/cr

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