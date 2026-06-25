Los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana de futbol en Tabasco se vieron empañados por la quema de tiendas de conveniencia, autos y colocación de ponchallantas en distintas calles de Villahermosa.

La violencia se desató la tarde - noche de este miércoles, registrándose quema de autos en las colonias Ciudad Industrial, Las Delicias, 18 de marzo, Indeco, Atasta y Las Rosas, de acuerdo a videos posteados en redes sociales.

También se tiene el reporte de incendios de tiendas de conveniencias en diversas colonias y la colocación de ponchallantas en la avenida Luis Donaldo Colosio, donde se vieron afectados al menos una docena de automovilistas.

Operativo de la policía de Tabasco después de los hechos de violencia registrados por los festejos del triunfo de México contra Chequia. Foto: Especial

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Ante estos hechos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que en coordinación con las autoridades que integran la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca, detuvieron a una persona presuntamente relacionada con un asalto y el intento de incendio de una tienda de conveniencia localizada en la colonia Indeco, en Villahermosa.

Detalló en un comunicado que después de recibir el reporte de emergencia, la Fuerza Olmeca desplegó un operativo de reacción inmediata mediante el que logró la detención del masculino presuntamente vinculado con el robo e intento de incendio de la tienda de conveniencia, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes con la intención de desarrollar las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades conforme a derecho.

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También se ha desplegado un operativo de seguridad por toda la ciudad para evitar que se sigan presentando hechos de violencia.

Operativo de la policía de Tabasco después de los hechos de violencia registrados por los festejos del triunfo de México contra Chequia. Foto: Especial

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