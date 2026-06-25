Leon, Gto.- Hombres armados irrumpieron en un bar de la colonia San Juan Bosco y dispararon contra tres personas; la dueña del negocio murió en el local y su empleada en el servicio de Urgencias de un hospital en León, Guanajuato.

El ataque ocurrió minutos antes de las 8:00 de noche de este miércoles 24 de junio, en el bar denominado “Nando’s”, ubicado en el bulevar Miguel de Cervantes Saavedra casi esquina con calle Vizcaya.

Los agresores llegaron al segundo piso del local y dispararon hacia las personas que estaban en la zona de barras.

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El suceso ocurrió en el momento en que se transmitía el primer tiempo del partido entre la Selección Mexicana y Chequia.

Presuntamente la empleada salió del local a pedir auxilio, por lo que personas que transitaban por la zona pidieron ayuda al Sistema de Emergencias 911.

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El personal de atención prehospitalaria trasladó a una mujer y a un hombre a un hospital cercano y constató que otra de las víctima había fallecido.

LL