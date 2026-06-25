Tuxtla Gutiérrez. - Andrés “N” fue sujeto a proceso penal por ceder en cohabitación forzada a su hija, una niña tzotzil de 12 años, a cambio de 25 mil pesos en el poblado Tres Puentes del municipio de Larráinzar, en la región Altos de Chiapas.

El presunto responsable enfrenta proceso penal ante la autoridad jurisdiccional, derivado de la denuncia que interpuso la madre de la menor agraviada.

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que de acuerdo con las investigaciones, Andrés “N” "ofreció a su hija por 25 mil pesos, obligándola a vivir en cohabitación forzada con un adulto, quien también responderá ante la ley".

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Enfatizó que después de la imputación permanece atento al proceso legal que se le seguirá al presunto responsable contra quien se pedirá la sanción penal máxima de 30 años de prisión.

Con este caso, puntualizó Llaven Abarca, Chiapas sienta un precedente en materia penal al judicializar el primer caso por el delito de cohabitación forzada.

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Aprueban iniciativa para para castigar la cohabitación forzada

En febrero de este año, la 69 Legislatura local aprobó una iniciativa de ley para castigar la cohabitación forzada entre menores de edad con el propósito de erradicar las uniones informales obligadas, "a menudo escudadas en usos y costumbres" de los pueblos originarios.

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El recurso penaliza a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a un menor de edad, así como a quien no tenga capacidad para comprender el hecho de vivir de manera informal con otra persona.

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La norma prevé penas de ocho a 15 años de prisión y de mil a dos mil 500 días de multa, las cuales aumentarán cuando la víctima pertenezca a comunidades indígenas o afro mexicanas.