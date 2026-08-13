Por medio de redes sociales se difundió el video del creador de contenido Ray Monsiváis, quien documentó la agresión que sufrió por parte de un guardia de seguridad del Hotel Holiday Inn Express Sendero, mientras se encontraba grabando una reseña positiva de la instalación en la vía pública.

El tiktoker es conocido por realizar reseñas urbanas y arquitectónicas en su ciudad, por lo que estaba documentando la fachada del hotel, pues el proyecto es nuevo en la zona de Escobedo, Nuevo León. Sin embargo, al estar sobre la banqueta el guardia lo abordó para prohibirle tomar videos bajo el argumento de que necesitaba un "permiso especial".

La situación escaló cuando el elemento de seguridad privada sujetó del brazo al joven para intentar meterlo por la fuerza a las instalaciones del hotel.

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El influencer destacaba en el video los pisos que tenía el edificio del hotel. Foto: Redes sociales

Guardia de seguridad intimida a influencer mientras realizaba la reseña de un hotel

Al pedir el apoyo de un segundo elemento de seguridad y denunciar el trato que tuvo su compañero hacia él, el otro guardia le explicó que no podía grabar las instalaciones desde la calle pero, al no contar con los fundamentos de la prohibición, el hombre terminó pidiendo una identificación, a lo que el influencer se negó.

“Yo estoy en la banqueta, en la vía pública. Cuando vaya y entre al hotel, ahí si me puedes prohibir”, dijo el creador de contenido.

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El uso de la fuerza y el presunto intento de retener al influencer desató la indignación de los internautas, quienes rápidamente viralizaron el video criticando la conducta del personal del establecimiento.

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Holiday Inn se deslinda de lo ocurrido con el influencer

Ante la presión de los usuarios de redes sociales, el operador en Monterrey de la franquicia internacional, Milenium Grupo Hotelero Mexicano S.A. de C.V. lanzó un comunicado donde se deslindó de lo ocurrido con los guardias de seguridad.

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“Los hechos difundidos en días recientes a través de redes sociales ocurrieron en la vía pública de un establecimiento totalmente ajeno a nuestra operación”, se lee en la publicación.

Asimismo, la empresa aclaró que las propiedades que opera bajo la marca Holiday Inn en el área metropolitana de Monterrey únicamente son:

• Holiday Inn Monterrey Parque Fundidora

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• Holiday Inn Express Monterrey Galerías San Jerónimo

• Holiday Inn Express Monterrey Tecnológico

"Como grupo hotelero, reafirmamos nuestro compromiso absoluto con el respeto a los derechos constitucionales, el libre tránsito y la libertad de expresión en la vía pública", se detalla en el comunicado.

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