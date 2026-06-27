La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la FGR, llevó a cabo la incineración de aproximadamente mil 509 kilogramos de clorhidrato de cocaína, asegurados en las costas del estado de Guerrero.

La dependencia informó que durante el acto estuvieron presentes autoridades navales, así como representantes de la FGR, quienes verificaron la destrucción total del estupefaciente, dando fe de los hechos.

De igual manera, añadió, personal del Órgano Interno de Control de la FGR supervisó que los procesos de incineración y destrucción se llevaran a cabo en términos de la normatividad aplicable en la materia y peritos de esa institución verificaron los procedimientos, así como la identidad química de la droga destruida.

Lee también Decomisan 46 vehículos de "El Mayito Flaco" en Durango

nro