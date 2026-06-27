Nación | 27-06-26 | 14:14 | Actualizada | 27-06-26 | 14:14 |

La Secretaría de Marina (), en coordinación con la FGR, llevó a cabo la incineración de aproximadamente mil 509 kilogramos de clorhidrato de cocaína, asegurados en las costas del estado de .

La dependencia informó que durante el acto estuvieron presentes autoridades navales, así como representantes de la FGR, quienes verificaron la destrucción total del , dando fe de los hechos.

De igual manera, añadió, personal del Órgano Interno de Control de la FGR supervisó que los procesos de incineración y destrucción se llevaran a cabo en términos de la normatividad aplicable en la materia y peritos de esa institución verificaron los procedimientos, así como la identidad química de la droga destruida.

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