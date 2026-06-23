La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Salud (Ssa), como testigo de honor, firmaron un convenio de colaboración con la intención de establecer bases generales y mecanismos de participación que permitan conjuntar esfuerzos institucionales para el desarrollo de acciones y proyectos estratégicos.

Dicho acuerdo fue firmado por los titulares de estas dependencias, Rosaura Ruiz Gutiérrez, Raymundo Pedro Morales Ángeles y David Kershenobich Stalnikowitz, de forma respectiva.

Cuenta con el objetivo de fortalecer la coordinación y cooperación entre las instituciones, a través del aprovechamiento óptimo de sus capacidades humanas, recursos materiales y financieros para impulsar iniciativas orientadas a desarrollar, fortalecer y articular las capacidades en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Secretaría de Marina (Semar). Foto: Especial

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En ese sentido, las acciones derivadas de su convenio estarán encaminadas a contribuir en la prevención, atención y solución de problemas nacionales prioritarios, así como también promoverán proyectos estratégicos y líneas de acción conjuntas académicas, científicas y tecnológicas, favoreciendo la generación de conocimiento y desarrollo con el objeto de atender desafíos de interés nacional dentro de las competencias de ambas instituciones.

Luego de la firma dicho convenio de colaboración, las y los funcionarios hicieron una visita a las instalaciones del Centro de Estudios Navales de Ciencias de la Salud, donde conocieron las capacidades científicas, tecnológicas y de investigación con las que se cuenta para contribuir al fortalecimiento de la salud pública y la generación de conocimiento estratégico para el país.

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Estas dependencias reafirmaron su compromiso de impulsar la colaboración interinstitucional, el desarrollo científico y tecnológico y la generación de capacidades estratégicas que contribuyan al bienestar de la población y al fortalecimiento de la soberanía nacional.

Firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Secretaría de Marina (Semar). Foto: Especial

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