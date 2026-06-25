La presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, cerró la puerta en definitiva a las aspiraciones del senador con licencia Félix Salgado Macedonio de participar en la encuesta para seleccionar a quien coordinará la Defensa de la Transformación en Guerrero y posteriormente obtendrá la candidatura al gobierno de esa entidad.

Luego de que Salgado Macedonio solicitó en un video que se le permita participar en el proceso interno de Morena, con el argumento de que la convocatoria no habla de candidaturas, Citlalli Hernández dejó en claro que ningún familiar de quien gobierne puede coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en un estado.

Dijo que muy a su estilo, Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado, le da otra interpretación a la convocatoria, pero advirtió que no hay manera de que se le permita participar en la encuesta.

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Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena (17/06/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Está esta interpretación de él, de que, como estamos en un proceso de coordinación estatal, ahí no aplica la regla del nepotismo, ya luego, en tiempos electorales, sí aplica. Pero por eso lo digo muy claro: para nosotros no puede haber una coordinación estatal de defensa de la transformación que sea familiar de alguien que esté gobernando esa entidad”, sentenció.

Morena descarta escalada al Tribunal Electoral del caso Félix Salgado

Citlalli Hernández descartó que el caso de Félix Salgado pueda prosperar en el Tribunal Electoral, si es que decide presentar algún recurso, ya que la convocatoria de Morena para el proceso de elección de coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación sólo tuvo una impugnación en Nuevo León por el tema de la edad.

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“Félix sabe que aunque todos nuestros aspirantes tienen derecho a acudir a los tribunales, desde que fundamos Morena hemos tenido muy claro al interior que ir a los tribunales es colocar la decisión de una vida interna en otro organismo.

“Entonces, en Morena está muy mal visto ir a impugnar. Y, además, decirles una cosa, Ya se acabaron, ya pasaron los días límite para poder impugnar nuestra convocatoria”, indicó.

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Senador Félix Salgado Macedonio. Foto: Captura de pantalla

"A veces nos toca acompañar desde otro lugar", dice Citlalli Hernández

La presidenta de la Comisión de selecciones de Morena externó su confianza en que no habrá ningún problema con el senador guerrerense.

“Confío en la inteligencia de Félix, confío en su compromiso con el proyecto, en su trayectoria, en que su liderazgo nos tiene que apoyar, y muchas veces los liderazgos a veces nos toca acompañar desde otro lugar. Entonces, confío en que Félix va a tomar la mejor decisión, y si no, bueno, lo dejamos muy claro, nosotros vamos a cuidar nuestro proceso y vamos a respetar nuestras reglas”, recalcó.

“No hay paso a otra interpretación. Estamos construyendo un proceso sin amiguísimo, sin nepotismo, sin dedazos, sin cuotas, sin cuates. Y, bueno, ustedes lo han visto estos días, han sido procesos muy calmados. En otros tiempos, en otros momentos, incluso la propia izquierda termina a sillazos. Entonces, la estabilidad de un proceso depende, yo lo tengo muy claro, de que no haya excepción a ninguna regla, y en eso vamos a salir claros y cuidados”, concluyó.

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