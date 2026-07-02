Ana Gallardo (Rosario, Argentina, 1958) se muestra más íntima en su nueva exposición en la Universidad Claustro de Sor Juana, que hoy se inaugura. Presenta Estudio para la restauración de un perfil. Inventario doméstico, un conjunto de obras de distintos formatos con la que dice hacer una “sanación ancestral”.

La obra parte de unas pinturas que hizo la madre de la artista, Carmen Gómaz Raba, a quien por estándares sociales no se le permitió ejercer una carrera de artista ni practicar el arte en total libertad. De ahí, Gallardo hace una serie de dibujos; Rocío Gallardo, hija de la artista, colabora con cerámicas y, además, hay piezas textiles hechas por el artista JC Aguirre con bordados de Gabriela Rayo. Con esta obra, la artista aborda cómo las mujeres han sido invisibilizadas en el arte.

“Las mujeres en aquella época —dice en referencia a su madre— no tenían las herramientas para salir a combatir el deseo de ‘yo quiero ser artista, quiero mostrar mi trabajo, quiero hacer la obra que yo quiera. Lo sigo percibiendo, las mujeres dentro del mundo del arte hemos peleado bastante por la visibilidad. En algún momento se puso de moda esto de rescatar artistas históricas viejas, que ya pasó de moda, así que hemos vuelto al encierro, a estar menos presente en la escena”, dice Gallardo en entrevista.

La exposición presenta pinturas de la madre de la artista. Foto: Universidad Claustro de Sor Juana

Este conjunto de obras ya se había presentado en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), pero con la curaduría de Alex Xavier Aceves Bernal se da una “vuelta de tuerca” al sumar tres dibujos más e incorporar un álbum fotográfico familiar de Gallardo, que suma el factor de intimidad, y fue un documento de archivo necesario para el desarrollo de esta obra.

“Nos daba la sensación de que en este momento era interesante instalar esta pieza por la importancia que sigue teniendo la idea de la intimidad y lo doméstico, que es algo que ha sido permanentemente denostado por el sistema del arte o por el mundo que legitima las prácticas artísticas, donde lo doméstico siempre termina siendo como un arte menor. lo doméstico pareciera que simplemente pertenece a estas señoras que nunca han logrado instalarse en la escena”, explica.

Con esta obra de arte, Gallardo dice haber podido atravesar y sanar algunos traumas de su infancia, entre ellos la muerte de su madre y la ausencia de su padre. “También (atravesé) traumas generacionales, traumas de familias migrantes, familias de guerra, el hambre, todo eso que uno hereda, yo soy hija de todo eso, y de las muertes prematuras, los suicidios, todas esas cosas”, añade la creadora que también ha expuesto en el Museo Jumex, el Palais de Tokio (París) y la Bienal de Venecia de 2015.

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Gallardo dice hacer una “sanación ancestral” con esta obra, que incluye cerámica hecha por su hija. Foto: Universidad Claustro de Sor Juana

“Es algo que realmente no tendría ganas yo de hablar ahora”, responde Ana Gallardo cuando se le preguntó si a través del arte ha podido sanar el momento difícil que vivió cuando su obra Extracto para un fracasado proyecto, que exhibió en el MUAC en 2024, causó controversia. Entonces usuarios y activistas consideraron que eran violentas hacia las mujeres que hacían trabajo sexual. Tras protestas y pintas al museo, la pieza terminó siendo retirada y meses después se realizó un foro para abordar el tema.

“Desde el MUAC hasta ahora ha sido un tiempo de mucha reflexión, amor, de entender, comprender y aceptar lo que pasó”, dice la artista.

Ahora, Gallardo hace pinturas abstractas que presentará en septiembre en la galería La Oficina, en España. La obra trata sobre que quizás en tiempos de retroceso es más efectiva la clandestinidad. “Estoy reflexionando sobre cuál es el lugar de la lucha en un mundo donde vuelven las hegemonías de derecha”.

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