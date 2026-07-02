El corazón de Manhattan experimenta momentos de gran tensión tras la inesperada maniobra de una pareja de acróbatas urbanos de nacionalidad rusa.

Angela Nikolau (33 años) e Ivan Kuznetsov (32 años, conocido en las comunidades digitales como Ivan Beerkus) logran evadir los estrictos controles de seguridad del Empire State Building para escalar, sin autorización alguna, la aguja del edificio que se eleva a 443 metros de altura sobre el centro de la ciudad de Nueva York.

Los implicados, reconocidos internacionalmente por su participación en el documental de la plataforma Netflix titulado "Skywalkers: A Love Story", filman toda la travesía que concluye con una propuesta matrimonial en las alturas.

Propuesta de matrimonio en la cima del Empire State Building en Nueva York. Foto: X

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Vestidos completamente de negro y portando mascarillas faciales (aparentemente desprovistos de cualquier tipo de arnés o equipo de sujeción para emergencias), los escaladores se equilibran sobre una estrecha repisa metálica de la antena.

En la cúspide de la estructura reticulada, la pareja despliega una pancarta con una célebre frase pacifista orientada a la reflexión global. Tras la acción, durante el inicio del descenso, Kuznetsov se arrodillará ante Nikolau para ofrecer un anillo de compromiso, escena que capta la atención de cientos de peatones y turistas en las calles circundantes.

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La movilización policial y el impacto en los transeúntes de la gran manzana

El truco publicitario y sentimental genera una respuesta inmediata por parte del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Las autoridades ordenan el cierre de las vialidades aledañas y el bloqueo temporal de los accesos al histórico rascacielos Art Deco, interrumpiendo las actividades de los visitantes que intentan subir a las plataformas de observación. Helicópteros de cadenas informativas y las propias cámaras de seguridad registran el momento exacto en que los agentes de las unidades de emergencia interceptan a los acróbatas al momento de alcanzar una plataforma más ancha y segura.

Ambos ciudadanos rusos terminan bajo custodia policial poco después de las 13:00 horas, siendo escoltados fuera de las instalaciones del rascacielos sin que se reporten personas lesionadas durante el operativo.

El incidente desata serios cuestionamientos entre los trabajadores de la torre de oficinas respecto a las fallas en los filtros de revisión, donde habitualmente se prohíbe el ingreso de paquetes de gran volumen o indumentaria que oculte la identidad. La administración del edificio emite un comunicado calificando el episodio como un acto "no autorizado", aclarando que la situación no representa peligro para los ocupantes, aunque evita detallar la ruta de acceso utilizada por los transgresores.

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Fotografía tomada de la cuenta oficial de Instagram de Angela Nikolau @Angela_nikolau que muestra a dos personas que subieron sin permiso a la antena de la cima del Empire State Building y ondearon una pancarta con un lema a favor del amor y la paz y en contra de la guerra, y posteriormente fueron detenidas este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE

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Las repercusiones legales para las estrellas del documental de Netflix

La travesía urbana de Nikolau y Kuznetsov pasa de las plataformas digitales a los tribunales del estado de Nueva York. La pareja es trasladada a la Corte Criminal de Manhattan para enfrentar cargos penales de gravedad sustancial. Entre los delitos que se les imputan destacan el allanamiento de propiedad privada, la alteración flagrante del orden público y la conducta delictiva por imprudencia temeraria, debido al riesgo inherente de caída de objetos o de los propios cuerpos hacia la vía pública.

En las grabaciones compartidas en las redes sociales se aprecia el momento en que los uniformados colocan las esposas a los escaladores justo al descender de la estructura de metal. Aunque en el pasado figuras del espectáculo reciben permisos especiales para acceder a zonas restringidas del inmueble con fines promocionales, la acción de los creadores de contenido rusos carece de todo marco legal, lo que fundamenta las severas acusaciones presentadas por el cuerpo de fiscales de la demarcación de Manhattan.

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Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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