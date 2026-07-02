Todo está listo para que se dispute el último partido de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 de este jueves 2 de julio.

Sobre la cancha del estadio Vancouver, Suiza y Argelia se enfrentarán por un boleto para los octavos de final.

El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor del duelo entre Colombia y Ghana, que medirán fuerzas mañana.

Cabe resaltar que la selección de Europa llega a este compromiso tras haberse quedado con el primer lugar del Grupo B.

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Con siete puntos, producto de dos victorias (Bosnia y Herzegovina y Canadá) y un empate (Qatar), los suizos se colocaron en lo más alto de la tabla de su sector y tuvieron la ventaja de jugar contra ante uno de los mejores terceros lugares.

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La representante de África se quedó con la tercera posición del Grupo J, gracias a las cuatro unidades que sumó, por su triunfo contra Jordania y el empate ante Austria.

Ahora, Suiza y Argelia buscarán uno de los boletos que todavía quedan disponibles para estar entre las 16 mejores selecciones del Mundial 2026.

Cabe destacar que esta será apenas la tercera ocasión en que estos dos países se enfrenten y será la primera que lo hagan de manera oficial.

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En los dos primeros enfrentamientos (1983 y 1986), la victoria fue para los suizos por un marcador de 1-2 y 2-0, respectivamente.

Por tal motivo, los africanos tratarán de darle vuelta al saldo negativo para obtener un triunfo que sería más que valioso.

Es importante aclarar que este encuentro no será transmitido por televisión abierta; aunque, sí se podrá disfrutar a través de una plataforma de streaming.

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