Banco Santander México proyectó que 2026 será un año histórico para el crédito de autos eléctricos e híbridos, con un crecimiento de hasta 35% en su cartera de financiamiento a este tipo de unidades.

La proyección responde al crecimiento sostenido del mercado de la electromovilidad en México.

De acuerdo con la Electro Movilidad Asociación (EMA), las ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables crecieron 262% entre 2022 y el primer trimestre de 2026.

Tan sólo en el primer trimestre, la EMA reportó la comercialización de más de 25 mil unidades.

Este dinamismo se refleja también en el mercado nacional, donde entre enero y abril se comercializaron alrededor de 78 mil 700 vehículos con algún tipo de electrificación, equivalentes al 12.7% de las ventas totales de vehículos ligeros en el país.

En este contexto, Santander México estima un crecimiento de 35% en su cartera crediticia para adquirir autos verdes, apoyado en alianzas con fabricantes y distribuidores, condiciones diferenciadas para movilidad ecológica y procesos de originación digital.

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“El 2026 podría consolidarse como un año histórico en el financiamiento de autos híbridos y eléctricos, siendo un punto de inflexión en el impulso de la movilidad más sostenible.

“En Santander vemos una oportunidad clara para dar a los consumidores el financiamiento clave con condiciones preferenciales para consolidar esta tendencia a favor de una transición energética en autos”, dijo Alejandro Vázquez, director ejecutivo de Automotriz en Santander México.

"La electrificación del parque vehicular mexicano está entrando en una etapa de consolidación.

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“Hoy vemos una combinación de factores que hace algunos años no existía: una mayor oferta de modelos, más infraestructura de recarga, consumidores mejor informados y una participación creciente de la banca para facilitar el acceso a esta tecnología. Un ecosistema determinante para acelerar la adopción de la movilidad eléctrica en México”, señaló Eugenio Grandio, presidente de la EMA.

El directivo destacó los factores que están siendo diferenciadores este año en el mercado de autos eléctricos e híbridos, entre ellos: más de 170 modelos eléctricos disponibles; más de 60 híbridos conectables; infraestructura de carga creciendo 26% anual; ahorros de hasta 55 mil pesos al año; y un mayor cuidado del medio ambiente en sus actividades diarias.

El banco estima que, actualmente, un 50% de las unidades sostenibles que se financian en México, lo hacen por medio de un crédito bancario, lo que refleja un potencial importante por atender.

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Para Santander, el siguiente reto será ampliar la penetración del financiamiento verde fuera de los principales centros urbanos, donde comienza a observarse una creciente demanda de vehículos electrificados conforme aumenta la infraestructura de carga.

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